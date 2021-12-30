Высококвалифицированная медицинская помощь детям - мечта и реальность

Мультиспиральный компьютерный томограф в работе. Фото предоставлено СПб ГБУЗ КДЦД.

Летом этого года «Консультативно-диагностическому центру для детей» (СПб ГБУЗ КДЦД) исполнилось 30 лет. Главный врач СПб ГБУЗ КДЦД, доктор медицинских наук, Заслуженный врач Российской Федерации, Татьяна Михайловна Ивашикина работает здесь с момента основания. Именно она и является основным идеологом создания этого уникального медицинского учреждения.

Татьяна Михайловна Ивашикина. Фото предоставлено СПб ГБУЗ КДЦД.

НА ОБЛОМКАХ СТРАНЫ

Татьяна Михайловна рассказывает: «Я всегда увлекалась новыми технологиями, вот и решила попробовать. Тогда, в начале 1990-х, как раз вышел приказ о создании в нашей стране консультативно-диагностических центров: их было решено открыть в Москве и у нас, в Петербурге. Меня это вдохновило, и я отправилась в Комитет по здравоохранению. Мне сказали: «Хотите поучаствовать? Ну… тогда запишитесь на прием в Министерство здравоохранения». В успех верилось с трудом, но я решила попробовать. И меня буквально через два дня принял заместитель министра здравоохранения Николай Николаевич Ваганов! Я поделилась с ним своими размышлениями, и - хорошо помню этот момент - он ответил: «Попробуйте. Может, что-то у вас да получится...». С этого и началась история нашего консультативно-диагностического центра для детей».

Минздрав РФ помог СПб ГБУЗ КДЦД с оборудованием - предоставил полуавтоматическую финскую лабораторию, рентген и примитивный аппарат ультразвуковой диагностики. А уже все остальное нужно было получать от правительства города.

- Вы только представьте! Конец 1990-го - начало 1991 годов. Советский Союз распадается, времена наступают непростые. И тут мы, фактически на обломках страны, открываем передовое медицинское учреждение. Никто, и правда, не верил, что из этого что-нибудь, как говорил Николай Ваганов, да получится. Но у нас была мечта и твердое желание идти к намеченной цели, - объясняет Татьяна Ивашикина.

ПЕРЕШЛИ ОТ БУМАГИ К «ЦИФРЕ»

…Ультрасовременная лаборатория. Светящиеся экраны мониторов. Мощное оборудование, которое работает в автоматическом режиме. Тысячи пробирок со штрих-кодами… Да. Все получилось. За тридцать лет петербургский консультативно-диагностический центр для детей стал одним из самых передовых медицинских учреждений Петербурга.

- Вы знаете, настоящий прорыв в лабораторной диагностике произошел в СПб ГБУЗ КДЦД около двух лет назад, еще до пандемии коронавируса, благодаря поддержке комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, - рассказывает заместитель главного врача по лабораторной службе СПб ГБУЗ КДЦД Виктория Пашкова. - Раньше в помещении, в котором мы сейчас с вами находимся, располагался наш архив. Благодаря тому, что у нас была введена электронная амбулаторная карта пациента, мы смогли уйти от бумажных носителей, в архиве была проведена реконструкция и, таким образом, у нас появились дополнительные площади для лабораторной диагностики. Это очень важно, потому что в течение года мы выполняем около 11 миллионов исследований (биоматериал поступает из городских поликлиник, причем и от взрослого населения тоже).

Гематологические, коагулологические, биохимические и общие клинические лабораторные исследования, электронейромиография, бодиплетизмография, магнитно-резонансная и компьютерная томография и огромное количество других диагностических исследований - все это является частью работы СПб ГБУЗ КДЦД. Причем некоторые исследования уникальны и делаются в Петербурге только на базе консультативно-диагностического центра для детей на улице Олеко Дундича: именно специалисты СПб ГБУЗ КДЦД приходят на помощь тогда, когда диагноз не могут установить ни в поликлинике, ни в больнице. В этом и есть основная задача всех консультативно-диагностических центров - разбираться в самых сложных случаях.

ЗНАТЬ ОБО ВСЕМ ЗАРАНЕЕ

Конечно, диагностика детских заболеваний и лечение детей имеют свои нюансы. И особенно, если это редкие недуги. Для самых непростых случаев в СПб ГБУЗ КДЦД работают специализированные кабинеты.

- Например, для таких деток, у которых есть патология гемостаза, или которые перенесли инсульт (увы, такое тоже происходит), для детей с синдромом гиперактивности, эпилепсией. Есть кабинет для детей с синкопальными состояниями (это когда ребенок падает в обморок без видимой причины), - подключается к разговору заместитель главного врача СПб ГБУЗ КДЦД по медицинской части Ирина Соснина. - Отдельный разговор о недоношенных детях, совсем крохах весом 500 граммов, у которых, если не контролировать ситуацию, могут возникнуть серьезнейшие проблемы со зрением. Для таких маленьких пациентов у нас есть кабинет ретинопатии, ретинальная камера, это самое современное оборудование, которое позволяет фиксировать динамику созревания зрительного нерва и сетчатки глаза и подбирать терапию.

По мнению Татьяны Ивашикиной, главное - это комплексный подход к пациенту. Обследование должно бы многогранным, только так получится установить истинную причину того или иного заболевания, подчеркивает доктор медицинских наук. В связи с этим многие врачи СПб ГБУЗ КДЦД владеют сразу несколькими специальностями. Как пример - неврологи хорошо разбираются еще и в функциональной диагностике.

- Медицина всегда развивалась стремительно, а сейчас особенно, - отмечает Татьяна Ивашикина. - Уже не за горами такие времена, когда у каждого человека сразу после рождения будет свой генетический паспорт. Он заранее будет знать, к каким заболевания предрасположен. Каждый сможет понять, каким видом спорта ему заниматься и чем питаться, и это приведет к улучшению состояния здоровья и увеличению продолжительности жизни.

Специалисты СПб ГБУЗ КДЦД трудятся именно над этим. К слову, многие врачи петербургского детского консультативно-диагностического центра занимаются наукой. Так, в СПб ГБУЗ КДЦД работают 6 докторов и 17 кандидатов наук. Но главное - все они объединены одной целью и вкладывают душу в свое любимое дело.

- Все наши сотрудники - это люди с призванием. Иначе нельзя, - резюмирует главный врач Консультативно-диагностического центра для детей Татьяна Ивашикина.

Эндоскопическое исследование выполняют д.м.н. Валерий Приворотский. и медсестра Татьяна Анюточкина. Фото предоставлено СПб ГБУЗ КДЦД.

КСТАТИ

СПб ГБУЗ КДЦД - это единственный на данный момент самостоятельный консультативно-диагностический центр для детей во всей стране. Как считают в этой медицинской организации, российские консультативно - диагностические центры ждет развитие. Важную роль в этом должна сыграть Диагностическая медицинская ассоциация («ДиаМА»), которую совсем недавно возглавил доктор медицинских наук, главный врач Областного консультативно-диагностического центра в Ростове-на-Дону, Дмитрий Бурцев.

НА ЗАМЕТКУ

Останавливаться в развитии «Консультативно-диагностический центр для детей» не намерен. По словам главного врача Татьяны Ивашикиной, планы у СПб ГБУЗ КДЦД самые масштабные, поскольку «за тридцать лет нам удалось сделать многое, но не все». Так, пока в СПб ГБУЗ КДЦД нет своей бактериологической лаборатории и гамма-камеры (основной инструмент современной радионуклидной диагностики). Кроме того, есть потребность в создании генетической лаборатории, позволяющей проводить секвенирование и расшифровывать редкие генетические заболевания.

- Но самое главное - мы мечтаем расширить свою площадь. Нынешних помещений катастрофически не хватает для реализации наших планов, - констатирует главный врач медицинской организации.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Консультативно-диагностический центр для детей», находится в тесном контакте с комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга и как и все другие медицинские учреждения Петербурга, не мог не почувствовать на себе влияние пандемии COVID-19. Здесь тоже была организована своя красная зона, и, безусловно, проводится тестирование на коронавирусную инфекцию.

- Красная зона работает шесть дней в неделю, один день необходим нам для того, чтобы провести генеральную уборку, - объясняет ситуацию главный врач «Консультативно-диагностического центра для детей» Татьяна Ивашикина. - В режиме COVID-19 мы работаем с апреля 2020 года, по сути, с самого начала эпидемии. Помещения были модернизированы. Персонал обучен, хорошо справляется с поставленной задачей. Расходов на диагностику гораздо больше имеющихся финансовых средств. Но оставаться в стороне, не помогать городу мы не могли!

Прием ведут квалифицированные специалисты, которые предупредят о возможных противопоказаниях