Стоимость проезда в метро Санкт-Петербурга с 1 января 2022 года: Как изменятся цены

Как изменится стоимость проезда в метро Петербурга с 1 января 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С Нового года цены на проезд в метро и другом общественном транспорте Северной столицы вырастет. Однако не для всех. Пользователи некоторых систем оплаты наоборот смогут сэкономить. Рассказываем, как изменится стоимость проезда в метро Санкт-Петербурга с 1 января 2022 года.

ЕДИНОРАЗОВЫЙ ПРОЕЗД В МЕТРО

С 1 января 2021 года тарифы на разовые поездки в метро на 5 рублей. Стоимость одной поездки в метро составит 65 рублей.

ПОДОРОЖНИК

По проездному билету "Подорожник", которым пользуются большинство жителей Петербурга, тарифы тоже вырастут. Цены повысятся на 4 рубля. Так, проезд составит 45 рублей в метро.

Также с 1 апреля, когда начнет действовать пересадочный тариф "60 минут", по которому стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, второй - 10 рублей, а третья и последующие будут для пассажира бесплатными.

ЕДИНАЯ КАРТА ПЕТЕРБУРЖЦА

А вот для обладателей ЕКП с 1 января наоборот станет ниже. Оплата уменьшится на 4 рубля или 10,2% по сравнению с ценами 2021 года и составит 35 рублей. При использовании мобильных устройств для оплаты проезда стоимость поездки составит 31 рубль. Это на 2 рубля или 6% меньше, чем в этом году.

"МИР"

Стоимость поездки в метро в 2022 году банковской карты платежной системы "МИР" составит 46 рублей при оплате банковской картой в турникете и 41 рубль при оплате токенизированной банковской картой.

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