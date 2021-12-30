Суд Петербурга продлил меру пресечения Юрию Хованскому до 8 января

Юрия Хованского оставили на свободе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма. Только накануне блогера выпустили из СИЗО, где он провел около полугода - следствие ходатайствовало о смягчении меры пресечения.

- Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому по 08.02.2022, - сообщает Объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Фактически, интриги никакой не было. Еще накануне в «объединенке» отмечали, что других вариантов быть не может и обратно в СИЗО после суток на воле Хованского не посадят.

- Иных ходатайств, таких как «ранее поданное о продлении стражи», «продление стражи», «отправят в тюрьму» и прочих, на текущий момент, в суде нет, - сообщала пресс-служба судов.

Напомним, что Хованскому запрещено пользоваться Интернетом, выходить из дома после 18:00, посещать развлекательные мероприятия, заходить в свою квартиру, где он записывал ролики для YouTUBE-канала квартире. Общение со СМИ также под запретом.

Сам Хованский вину в оправдании терроризма отрицает, хотя изначально исполнение оскорбительной песни признавал. Блогер считает, что срок давности по делу уже истек - песня была записана еще девять лет назад.

Несмотря на освобождение из СИЗО, Хованскому все еще грозит до семи лет лишения свободы. Дата рассмотрения дела по существу пока не назначена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жил, как на помойке: Фото из квартиры задержанного блогера Юрия Хованского шокировали его подписчиков

В соцсетях выложили фото из квартиры блогера Юрия Хованского, которого задержали по подозрению в оправдании терроризма (подробности)