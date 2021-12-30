Невский проспект в Петербурге станет пешеходным в новогоднюю ночь Фото: Олег ЗОЛОТО

Главная магистраль Санкт-Петербурга - Невский проспект станет пешеходным на Новый год 2022. Жители города свободно смогут гулять по самому центру Северной столицы, встречаться с друзьями и делиться новогодним настроением. С вечера 31 декабря 2021 года Невский проспект перекроют для движения транспорта. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- 31 декабря с 20:00, в связи с ограничением движения по Невскому проспекту на участке от Садовой улицы до Дворцового моста, вносятся изменения в трассы автобусов №№ 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191 и троллейбусов №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22, - рассказали в комитете.

Поэтому с вечера 31 декабря весь транспорт, который шел по всему Невскому проспекту, будет идти по новым трассам. Пассажирам придется внимательно смотреть, как теперь им прокладывать свой маршрут.

Транспорт будет ходить следующим образом:

– автобус № 3: от конечной остановки «Ул. Костюшко» по действующей трассе до Невского пр., далее по Садовой ул., Никольской пл, пр. Римского-Корсакова, Лермонтовскому пр., ул.Декабристов до Театральной пл. (обратно по ул. Глинки, Никольской пл., Садовой ул.);

– автобус № 7: от конечной остановки «Наличная ул.» по действующей трассе до Большого пр. В.О., далее по 1-й и Кадетской линиям В.О., Университетской наб., Благовещенскому мосту, пл. Труда, наб. Крюкова канала (обратно по ул. Труда), ул. Глинки, Никольской пл., Ново-Никольскому мосту, Садовой ул., Невскому пр. до конечной остановки “Московский вокзал”;

– автобус № 10: от конечной остановки “Крестовский остров” по действующей трассе до Университетской наб., далее по Университетской наб., Благовещенскому мосту, пл. Труда, Конногвардейскому бульвару, Исаакиевской пл. и далее по действующей трассе до конечной остановки “Балтийский вокзал”;

– автобус № 22: от конечной остановки «Ул. Стасовой» по действующей трассе до Невского пр., далее по Садовой ул., Никольской пл., пр. Римского-Корсакова и далее по действующей трассе до конечной остановки “Двинская улица”;

– автобус № 24: от конечной остановки «Хасанская ул.» по действующей трассе до Невского пр., далее по Садовой ул., Никольской пл., ул. Глинки, ул. Труда (обратно по наб. Крюкова канала), пл. Труда, Благовещенскому мосту, наб. Лейтенанта Шмидта, и далее по действующей трассе до конечной остановки “Метро “Василеостровская”;

– автобус № 27: от конечной остановки «Белорусская ул.» по действующей трассе до Невского пр., далее по Садовой ул., Никольской пл., пр. Римского-Корсакова, Лермонтовскому пр., ул.Декабристов до Театральной пл. (обратно по ул. Глинки, Никольской пл., Садовой ул.);

– автобус № 191: от конечной остановки «Река Оккервиль» по действующей трассе до Невского пр., далее по Садовой ул., Никольской пл., ул. Глинки, ул. Труда (обратно по наб. Крюкова канала), пл. Труда, Благовещенскому мосту, Университетской наб., 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту и далее по действующей трассе до конечной остановки “Метро “Петроградская”;

– троллейбус № 1: от конечной остановки «Ул. Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Невского пр., далее по Суворовскому пр. до Тульской ул.;

– троллейбус № 5: от конечной остановки «Ул. Маршала Тухачевского» по Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул., 8-й Советской ул. до Новгородской ул.;

– троллейбус № 7: от конечной остановки «Таллинская ул.» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул., 8-й Советской ул. до Новгородской ул.;

– троллейбусы №№ 10, 11: от конечной остановки «Ул. Кораблестроителей» по действующим трассам до Большого пр. В.О., далее по 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина (обратно по Большому пр. П.С.) до Съезжинской ул.;

– троллейбус № 17: от конечной остановки «Ул. Костюшко» по действующей трассе до Гороховой ул., далее по Гороховой ул., Малой Морской ул., Исаакиевской ул., Конногвардейскому бульвару до пл. Труда;

– троллейбус № 22: от конечной остановки «Хасанская ул.» по действующей трассе до Невского пр., далее по Суворовскому пр. до Тульской ул.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: