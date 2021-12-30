Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге на январь 2022: официальный список

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге на январь 2022 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В январе работа мобильных пунктов вакцинации в Северной столице изменится. Из-за новогодних праздников некоторые кабинеты будут закрыты на выходные и снова вернутся к обычному рабочему графику только с 10 января. Рассказываем, как будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге на январь 2022.

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

В новогодние праздники в Петербурге будут работать некоторые мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Так, с 3 по 6 января будет открыт пункт в ТК "Пик" на Ефимова, 31 декабря, а также со 2 по 9 января можно привиться в ТК "Норд" на проспекте Просвещения. С 4 по 6 января и с 8 по 9 открыт пункт в "Леруа Мерлен"на Выборгском шоссе, 31 декабря и с 3 по 8 января - ТК "Озерки", с 1 по 9 января - "Гранд Каньон" на Энгельса.

Также все новогодние праздники будет открыт пункт в ТРК "Французский бульвар", с 3 по 7 января - ТРК "Жемчужная плаза", с 4 по 6 и с 8 по 9 января - ТРК "Питер Радуга". С 3 по 9 января будут открыты кабинеты в ТЦ "Гулливер", ТЦ "Старая Деревня", ТЦ "Сити Молл", ТРК "Питерленд" и ТЦ "Лео Молл".

Еще можно будет привиться с 3 по 6 января в КДЦ "Green Park" в Славянке и со 2 по 9 января в ТЦ "Невский".

Остальные пункты вакцинации, которые будут работать в выходные, можно посмотреть по ссылке.

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ НА ЯНВАРЬ 2022 года

После того, как длинные праздники закончатся, мобильные пункты вакцинации начнут работать по обычному режиму.

Адмиралтейский район

ТРК "ПИК", улица Ефимова, дом 2, 4 этаж - понедельник-пятница с 11 до 19 часов, суббота с 11 до15 часов;

Василеостровский район

Прививочный шатер у метро "Приморская", Одоевского 34 - с 11 до 19 часов кроме субботы и воскресенья;

Мобильный пункт, переулок Декабристов, дом 8 - с 9 до 20 часов кроме субботы и воскресенья;

Стоматологическая поликлиника №2, 8 линия В.О., дома 41 - по будням с 8 до 20 часов;

Стоматологическая поликлиника №3, 21 линия В.О., дом 12, - по будням с 8 до 20 часов.

Выборгский район

ТРК "Гранд Каньон", Энгельса пр., д. 154 - Ежедневно с 12:00 до 19:00;

"Леруа Мерлен", Выборгское ш., д. 214 - понедельник-суббота с 11:00 до 18:00;

ТРК "Норд", пр. Просвещения, 19 - Ежедневно с 12:00 до 19:00;

МФЦ, Учебный пер., д. 2 - по будням с 12:00 до 19:00;

ТК "Озерки", просп. Энгельса, 120 - по будням с 12:00 до 19:00;

ТЦ "Европолис" Полюстровский просп., 84 - Ежеденевно 11:00-19:00;

Почта России, пр. Культуры, д. 12 - по будням с 09:00 до 14:00.

Калининский район

Финляндский вокзал, площадь Ленина, 6 - Ежедневно с 09.00 до 15.00;

ТРК "Академ-Парк", Гражданский пр., д. 41, лит. Б - Ежедневно с 15.00 до 19.00;

ТЦ "Родео Драйв", просп. Культуры, 1 - По будням с 14.00 до 18.00, выходные с 10.00 до 15.00;

Колпинский район

ТЦ "ОКА", ул. Октябрьская, 8 - пятница и суббота с 12:00-16:00;

МФЦ, ул. Тверская, 36 - по предварительной записи 11.00-16.00;

Гериатрическое отделение, СПб, Колпино, пр. Ленина, д.46 - по предварительной записи 11.00-16.00;

ТК "Лента", ул.Оборонная, д.2Б, лит.А - суббота с 12:00 до 17:00.

Красногвардейский район

ТК "Заневский каскад", Заневский пр., д. 67, к.2 - ежедневно 10-20;

"Охта Молл", Якорная ул., 5А - ежедневно 10-20;

ТК "Платформа" ,Заневский пр., д. 65, кор. 5, лит. А - понедельник-суббота 09:00-18:00.

Красносельский район

"Жемчужная Плаза", Петергофское ш. 51. - будни с 12 до 19, выходные с 14 до 19;

"Юнона", ул. Маршала Казакова, 35 - суббота с 10 до 14;

Стоматологическая поликлиника №28, ул. Пограничника Гарькавого, 14, корп. 1 - понедельник, среда, пятница 13-16, вторник и четверг 12-15.

Московский район

ТК "Питер Радуга", просп. Космонавтов, 14. - по будням с 10.00 до 20.00, выходные с 12.30 до 19.00. Нужна предварительная запись на covid.trkraduga.ru;

МФЦ, Новоизмайловский пр., 34, к. 2 - 16.00-19.00 четверг предварительная запись по телефону 573-90-90;

ТЦ "Космос", ул. Типанова 27/39 - по будням 14.00-19.00, в выходные 11.00-17.00, Обед с 14.00 до 15.00.

Невский район

СК Ледовый дворец, просп. Пятилеток, 1 - по будням 08:00-13:00, перерыв, затем с 15:00-20:00;

"Леруа Мерлен", ул. Коллонтай, 3 - ежедневно 14:00 - 19:00;

ТЦ "Невский", пр.Большевиков, 18 - по рабочим дням с 09:00 до 21:00, суббота с 12:00 до 18:00;

ТРК "Парад", ул. Прибрежная, д.18 - по будням 10:00-17:00;

Магазин "Перекрёсток", пр. Большевиков, д.32. к.1 - каждый день 09.00-15.00 кроме воскресенья.

Приморский район

"Сити Молл", Коломяжский проспект, 17, корп. 2 - ежедневно 11:00 до 20:00;

ТЦ "Старая Деревня", Торфяная дорога, 2, корп. 1 - ежедневно 12:00 до 19:00;

ТРК "Гулливер", Торфяная дор., д.7 - ежедневно 12:00 до 19:00;

ТРК "Питерлэнд", Приморский просп., 72 - в будни с 12:00 до 18:00, каждый второй четверг месяца санитарный день;

ТЦ "Леомолл", ул. Планерная, д 59 - понедельник и среда с 13:00 до 19:00, пятница - с 11:00 до 17:00 ;

Гипермаркет "Окей" Богатырский пр-т, д.13 - ежедневно 13:00 до 18:00;

ТЦ "Долгоозёрный рынок", ул. Ильюшина, д 14 - будни с 12:00 до 19:00, выходные и праздничные дни с 12:00 до 18:00.

Пушкинский район

ТРК "Грин Парк", Пушкинский район,пос.Шушары, территория Славянка, ул. Ростовская, 20 к1 - будние дни 14.00-20.00, суббота 10.00-18.00; воскресенье 10.00–15.00;

ТК "Аутлет Пулково", Пулковское ш., 60, корп. 1Е, посёлок Шушары - суббота, воскресенье с 11.00 до 18.00.

Фрунзенский район

ТЦ "РИО". Фучика 2, литер А - пятница, суббота 13:00 - 19:00;

ТРК "Балканский", Балканская пл. 5 - с понедельника по субботу 09:00 - 19:00, воскресенье - 10:00-15:00.

Центральный район

"Невский центр" Невский проспект, 114-116 - ежедневно 10.00-20.00

ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23 (для сотрудников ТЦ) - понедельник-суббота 10:00-13:00;

ТРЦ "Галерея", Лиговский просп., 30, лит.А - ежедневно с 10:00 -22:00.

Напомним, что для вакцинации с собой необходимо иметь паспорт и полис обязательного страхования.

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