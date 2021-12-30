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Общество30 декабря 2021 13:52

Суд оставил без движения иск к Деду Морозу от жителя Петербурга

Инстанция не получила оплаченную госпошлину для производства
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Суд оставил без движения иск против Деда Мороза

Суд оставил без движения иск против Деда Мороза

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пока что суд оставил без движения иск жителя Санкт-Петербурга к Деду Морозу, в котором мужчина выразил свое недовольство Волшебником, мол тот не подарил ему все подарки. В пресс-службе судов Вологодской области это объяснили тем, что инстанция не получила квитанцию об оплате госпошлины.

- Великоустюгский районный суд Вологодской области вынес определение об оставлении без движения иска Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз" об обязании подарить подарки, исполнить мечты и взыскать компенсацию морального вреда, - пояснили в объединенной пресс-службе.

Петербуржец должен был приложить к своему иску против Деда Мороза не только разгневанные слова, но и документ, подтверждающие, что он оплатил 300 рублей госпошлины. Также не хватило документов, в которых бы говорилось, что копии иска направлены и другим участникам процесса, то есть Волшебнику и его представителям.

Игорь Мирзоев подал иск к Деду Морозу, в котором он попросил выдать ему подарки за 23 года, а также исполнить мечты. Правда, в иску мужчина не перечислил список того, что он хочет.

Позже жительница Петербурга решила защитить Волшебника и подала иск в защиту чувств верующих в Деда Мороза и потребовала наказать Мирзоева.

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