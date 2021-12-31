"Космополис" и контроль за мигрантами — "Родина" поздравила петербуржцев

Член Президиума политсовета ВПП «РОДИНА» Валерий Шинкаренко. Фото: личный архив.

Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим 2022 годом!

Это был не простой год, но вместе мы преодолели все испытания и вызовы, которые он нам принёс.

Несмотря на результаты выборов, мы продолжаем вести активную работу в регионе. Наш проект наукограда будущего «Космополис» в Ленинградской области получил поддержку и вышел на Новый этап предпроектной работы, его реализация позволит создать в Регионе высокопроизводительные, а значит, высокооплачиваемые рабочие места в рамках нового технологического уклада, также мы продолжаем заниматься вопросами трудовой миграции и производительности труда

В наступающем году нас ждут ещё большие вызовы и мы принимаем их. Пусть наступающий год будет удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, наполненным яркими событиями и делами на благо нашей прекрасной Родины, нашего мудрого и смелого народа.

Искренне желаю вам благополучия, здоровья, неиссякаемой энергии, исполнения заветных желаний. Пусть вам в новом году откроются новые горизонты и смыслы, покорятся новые вершины.

Валерий Шинкаренко,

Член Президиума политсовета ВПП «РОДИНА»