Самые распространенные и необычные имена детей назвали в Петербурге

Александр, Максим, Артём – были в числе лидеров в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стали известны самые редкие и самые популярные имена новорожденных в Петербурге. Традиционный рейтинг составили в Смольном.

В России в целом популярно называть детей в честь старших родственников и знакомых. В том числе поэтому есть имена, которые годами не покидают рейтинг востребованных.

Александр, Максим, Артём – были в числе лидеров в Петербурге и в прошлом году, и 10 лет назад. Традиция продолжается. Эти же имена возглавили рейтинг 2021 в Москве. Востребовано не первый год и имя Михаил. Оно не покидает списки самых популярных в России уже 20 лет. А в Петербурге оно то на слуху, то чуть подзабыто. В этом году ворвался в рейтинги Лев.

Девочек чаще всего называли Софиями и Аннами. Это имена интернациональные, любимые во всем мире. Они возглавляют международные рейтинги уже много лет. Популярность в Петербурге наращивают Алиса и Мария. Наступает на пятки Ева.

Среди редких имен каждый раз возможно открыть для себя что-то новое. С 2017 года фантазию россиян немного ограничили законом: нельзя давать имена в форме мата, из цифр, числительных, символов и аббревиатур. Однако людям еще удается проявить себя.

Самыми необычными мужскими именами стали Ахиллес, Север, Славик, Даврон и Устин. Дочерям креативных родителей выпало быть Овигеей, Океаной, Славной, Филлипиной, Славной и Росиной.