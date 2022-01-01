Проезд в общественном транспорте подорожал в Петербурге с 1 января 2022 года

Повышение существенное, но сэкономить все же можно - например, при помощи карты "Подорожник". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С Новым годом - и новыми ценами. С 1 января 2022 года прокатиться в метро, на автобусе, троллейбусе или трамвае в Петербурге стало дороже - причем ощутимо дороже, прежде всего для тех, кто использует так называемый гостевой тариф или, проще говоря, предпочитает на каждую поездку покупать отдельный жетон или билетик.

- С 1 января 2022 года проезд в метро по гостевому тарифу будет стоить 65 рублей - то есть, он окажется на пять рублей дороже, чем прежде, - отмечают в Смольном. - Разовый проезд по билету в наземном транспорте также подорожает - до 60 рублей.

Сэкономить можно, если активно пользоваться карточками. Так, по карте "Подорожник" стоимость проезда в метро составил 45 рублей. По Единой карте петербуржца з 35 рублей. Ну а если оплачивать проезд телефоном, то выйдет совсем хорошо - 31 рубль, даже дешевле, чем было до того. Правда, есть нюанс - не все турникеты на станциях могут воспринимать прикладывание телефона, так что обращайте внимание на специальные метки.

Что касается наземного транспорта, то там возможность сэкономить при использовании карточек тоже, к счастью, есть - "Подорожник" позволит сделать каждую поездку на 20 рублей дешевле: сбить ее стоимость с 60 до 40 рублей.

Напомним: ранее "Комсомолка" подробно рассказывала о том, каких изменений жителям и гостям Северной столицы стоит ожидать в 2022 году.

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