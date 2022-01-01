QR-коды для ресторанов, кафе и магазинов заработают в Петербурге со 2 января 2022 года

Смольный ужесточает коронавирусные запреты в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже с завтрашнего дня - со 2 января 2022 года - в Петербурге ужесточается режим QR-кодов. Список развлечений и удобств, которые можно будет получить без заветного "квадратика", резко снизится. "Комсомолка" напоминает, где нужен будет сертификат, а куда можно пройти и без него.

- Во-первых, гражданам без QR-кода будет закрыт доступ в заведения общепита - бары, кафе и рестораны, - уточняют в Смольном. - Исключение составляют заводские столовые, а также общепит, расположенный на вокзалах, аэропортах и автозаправках.

Кроме того, закроются для непривитых и не имеющие на то веских причин непродовольственные магазины - в том числе магазины одежды. Исключение - магазины, не имеющие собственного торгового зала. Рынки, как ранее нас заверили в Смольном, также будут работать безо всяких ограничений.

Кроме того, не лишним будет напомнить, что уже есть целый список мест, куда без QR-кода попасть невозможно. Это театры, цирки, концертные и выставочные залы, бассейны, фитнес-центры, ЗАГСы и музеи. Кинотеатры, к слову, тоже входят в этот список - так что посмотреть кино без прививки или медотвода уже с завтрашнего дня можно будет только дома на диване.

Кстати о медотводах. Их тоже можно предъявлять, но только вместе с отрицательным ПЦР-тестом не более чем 48-часовой давности.

Кроме того, желающие могут ознакомиться с нашим подробным путеводителем по "коронавирусным" запретам в Санкт-Петербурге.

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