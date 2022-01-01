Грядущая неделя в Петербурге будет морозной и снежной. Фото: Артем КИЛЬКИН

Потепление, как мы уже писали утром, закончилось: в ближайшее время температуру воздуха, количество осадков и солнечных часов в день в Северной столице будет определять холодный антициклон. "Комсомолка" рассказывает, какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 3 по 9 января 2022 года.

В понедельник, 3 января будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, а температура днем опустится до -7, -9 градусов. На дорогах гололедица, так что водителям и пешеходам лучше быть аккуратнее на скользком асфальте.

Ко вторнику, 4 января, станет еще холоднее: столбики термометра днем замрут на отметке в -12 градусов. Снег же усилится, и к вечеру превратится в настоящую метель. Никуда не денется и гололедица - так что, вполне вероятно, первая "полноценная" неделя 2022 года начнется с очередного коллапса.

Зато уже в среду, 5 января, в городе снова потеплеет до -2, -4 градусов, а снегопад заметно ослабнет. Ближе к полудню даже проглянет солнце - так что, пожалуй, именно на среду стоит запланировать все прогулки по скверам, паркам и площадям.

В четверг, 6 января, снег прекратится вовсе, а вот температура опять опустится - на этот раз до -7, -8 градусов. Небо будет серым, затянутым тучами.

Пятница, 7 января, станет самым холодным днем грядущей недели - до -13 градусов в дневные часы и слабый снег. А вот в субботу, 8 января, потеплеет до +1 градуса, так что тем, кто страдает метеозависимостью, придется несладко - такие температурные перепады вполне способны вызвать явное физическое недомогание. Снова пойдет снег, на этот раз - вперемешку с дождем.

Наконец, к вечеру 9 января потеплеет до +2 градусов. Осадки никуда не денутся - все тот же мокрый снег, к которому, однако, добавится еще и сильный ветер - местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду.