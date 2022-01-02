1,5 тысячи жителей Петербурга заболели коронавирусом в первый день 2022 года

1 января в Петербурге заболели коронавирусом почти 1,5 тысячи человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 485 жителей Петербурга заболели коронавирусом за минувшие сутки, 1 января 2022 года. Об этом следует из сообщения на сайте Оперштаба по борьбе с инфекцией – стопкоронавирус.рф. При этом за сутки в городе скончались от ковида 57 человек. Выздоровевшими за прошлый день значатся только 528 горожан.

- Итого в Петербурге выявили 854 910 случаев заболевания коронавирусом за все время пандемии. Выздоровели 800 469 человек, умерло – 28 149, - передает Оперштаб.

Примечательно, что за 1 января во всей России зафиксировали лишь 18 233 заражения COVID-19. Это минимум с 12 сентября 2021 года. Вероятно, это связано с тем, что в праздничные дни в Северной столице по традиции реже обращаются к врачу.

Тем временем в Петербурге со 2 января заработали QR-коды для допуска в торговые центры, общепит и непродовольственные магазины.