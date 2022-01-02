Первый случай заражения «омикроном» выявили в Карелии

В Карелии выявили первый случай заражения "омикроном", новым штаммом коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Карелии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом рассказал Михаил Охлопков, министр здравоохранения республики. По словам чиновника, соответствующий анализ прошел проверку в Санкт-Петербурге, 2 января его результат отправили в Карелию. «Омикроном» заболела женщина. Недавно она гостила за рубежом.

- Женщина прибыла в Карелию из Франции. Жалоб у пациентки нет, состояние удовлетворительное, - коротко сообщил Михаил Охлопков.

Чиновник добавляет, что вакцина «Спутник V» показала эффективность против нового штамма коронавируса, поэтому министр советует не оттягивать с прививкой.

К слову, недавно в Санкт-Петербурге вылечили пациентку, которая была одной из первых, кто привез «омикрон» в России. Болезнь протекала у девушки в средне-легкой форме, специфических симптомов врачи не зафиксировали.

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