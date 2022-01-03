Людей полно, кодов и масок нет: Три бара накажут за нарушения после рейда в центре Петербурга

Бары-нарушители нашли в центре Петербурга. Фото: Администрация Центрального района СПб.

Сотрудники полиции вместе с представителями администрации Центрального района провели рейд по барам и ресторанам на нескольких «злачных» улицах города. Адреса выбирались по жалобам местных жителей и по результатам просмотра записей с уличных камер наблюдения. Из 10 проверенных заведений на грубых нарушениях попались три.

- В двух барах на улице Рубинштейна несмотря на позднее время присутствовали посетители. У организаций и персонала не было QR -кодов и средств индивидуальной защиты. Кроме того, в одном из баров были доступны кальяны, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Еще один бар-нарушитель нашелся на Стремянной улице. Здесь в нерабочее время также находились люди. Само заведение не имело QR-кода на осуществление деятельности и также предлагало клиентам кальяны, что запрещено.

Теперь нарушителям грозят крупные штрафы либо приостановка деятельности.

Напомним, что со 2 января в Петербурге вступили в действия новые карантинные правила, по которым доступ в заведения общепита (кроме АЗС, вокзалов и аэропорта), а также розничные магазины кроме продуктовых осуществляется только при наличии QR-кода у посетителя и подтверждающего его личность документа.

При этом правила соблюдают не все.

- В крупных сетевых ресторанах спрашивают код, а вот в грузинский ресторан на Малой Морской мы просто так зашли, - рассказывают сотрудники «КП-Петербург».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Огромные очереди, скандалы и вопросы на засыпку: Что происходит в торговых центрах и ресторанах Петербурга после введения режима QR-кодов

«Комсомолка» опробовала в деле режим QR-кодов, введенный в Северной столице со 2 января 2022 года, и нашла в нем много странного (подробности)