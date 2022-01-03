«Родители погибли, дети пострадали»: Три иномарки смяло в страшном лобовом ДТП в Ленобласти

Две машины смяло после лобового удара на Киевском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Чудовищное по своим последствиям лобовое ДТП произошло в Ленинградской области днем 3 января. На Киевском шоссе в районе деревни Парушино Лужского района лоб в лоб столкнулись зеленый «Рено Дастер» и белый «Хендэ Солярис». А уже в аварийные машины ходом влетел синий «Чери». От страшного удара два первых автомобиля просто смяло. По словам очевидцев, в одной из машин сзади ехали дети. Их родители погибли.

- Только что с мужем проезжали это место, выносили ребенка, девочку. Она жива - ноги перебинтованы. Родители в одной машине погибли, их детей вытащили, - сообщают свидетели аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». - Там просто ад.

Жертвами аварии стали два человека. Фото: vk.com/spb_today

Водители в комментариях пишут, что видели обгонявший их «Дастер». По словам очевидцев, именно он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Солярисом», Последний от удара выбросило в кювет. Дорога в этом месте узкая, без разделительного барьера. А после ночных морозов синоптики предупреждали по гололед и снежный накат.

- Привыкли на этом участке «топить» вторым и третьим рядом! Правила? Не, не слышал, вот и результат. Я не понимаю людей которые идут на обгон, куда можно так торопиться, чтобы настолько рисковать своей жизнью и губить чужие, - возмущаются петербуржцы.

ОБНОВЛЕНО:

В региональном управлении МЧС по Ленинградской области «Комсомольской правде» подтвердили факт смертельного ДТП. По данным спасателей, погибли оба водителя.

- На место ДТП выезжала одна бригада спасателей. К сожалению, двое водителей погибли. Три человека госпитализированы. У нас такая информация, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.