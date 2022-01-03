Без бани, алкоголя и очередей. Плюсы и минусы вакцинации от коронавируса в новогодние праздники

Корреспондент "Комсомолки" оказался в числе тех, кто пришел в кабинет вакцинации в первые дни января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге 31 декабря более 2300 человек вакцинировались от COVID-19. 1 января - 340. После укола врачи рекомендуют три дня: воздерживаться от походов в баню, алкоголя, физической активности. Но людей это не останавливает. С 3 января открылись мобильные пункты вакцинации. Есть горожане, которые предпочитают их - поэтому цифры неизбежно станут другими. Мы приняли участие в процессе и пообщались с теми, кто пришел привиться в воскресенье 2 января.

Приводят: родственники, смерть близких, изоляция, QR-код

- Праздник закончился. Можно уже и не пить! - смеется Василий Амелин в ответ на вопрос о том, почему пришел прививаться от коронавируса сразу после Нового года. - У меня подошел срок ставить второй компонент вакцины. Семья заставила привиться. Недавно от ковида умер один из родственников. У него дочь - медик. Она и мотивирует теперь прививаться всех. А вообще Господь наградил меня здоровьем, никакая зараза не липнет.

Желающий привиться, конечно, немного, но они есть. Многие сейчас ревакцинируются. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коридоры поликлиники №114 просторны и полупусты. Но народ на вакцинацию все подтягивается. Когда я прививалась впервые, полгода назад, в другом городе - вокруг были в основном люди старше 50 лет. Сейчас вижу в очереди лица разных возрастов.

- Почему бы и не привиться? - улыбается девушка Виктория. Ее пришел морально поддержать молодой человек, который уже сделал это. - Сейчас самое время. Без QR-кода пройдешь не везде. Сегодня ставлю второй компонент.

Рядом сидит женщина родом из СССР. В яркой футболке. Говорит о вакцинации с гордостью, стараясь показать пример.

- Я ревакцинируюсь. Причем двухкомпонентным Спутником, - рассказывает Валентина Старовойтова. - Сегодня второй укол. Так иммунитет будет еще крепче! Думаю, во время эпидемии это важно: чтобы не болеть и не заражать других. Я бабушка, много времени провожу с внуками, беспокоюсь об их безопасности. И хочу увидеть, как они повзрослеют.

Чуть позже подошла спокойная, как будто растерянная пожилая женщина. Ее порадовало, что мы из «Комсомолки».

- Вакцинируюсь первый раз. Вообще-то я с детства почти не прививалась, даже от оспы - был медотвод, - вспоминает Татьяна Манина. - И сейчас долго опасалась. Не выходила из дома. Но все знакомые привились. Я решила, что пора. Мне 68 лет, я астматик - болеть коронавирусом точно противопоказано. 11 сентября муж умер от коронавируса. Незадолго до этого у него обнаружили рак плевры. Его на вакцинацию никак было не затащить. Я думаю, что если бы привился, был бы жив.

Стандартный осмотр перед прививкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из другого конца коридора ко мне громко обращается женщина, которая сидит на ревакцинацию Спутником Лайт, как и я. Ей долго искали кого-то в пару, потому что в одной упаковке - вакцина на двоих.

- Девушка, я вас очень жду! Сколько можно?!

Не выдержала. Правда ждали мы не меня, а своей очереди.

В итоге медсестры сделали все по высшему классу. Конечно, объектив профессиональной камеры создает атмосферу телешоу. Во время опроса медик даже замерла от неожиданности, когда на вопрос о хронических заболеваниях я ответила: «Да, лимфома ходжкина. Я обсудила это с онкологом». Как-то не идеально! В итоге в процедурной укольчик поставили легко - так, что я даже его не заметила.

Во время перерыва несколько медсестер собрались вокруг нас. Рассказывали, как ездили вакцинировать блокадников, инвалидов - тех, кто хочет, но не может прийти сам. И о ежедневной нагрузке в поликлинике: кажется, что привились уже почти все! (Нет).

- Сегодня и вчера поток людей, как обычно. Только работаем до 15:00, а не до вечера. 1 числа народ приходил в основном после полудня. Сегодня за утром привились около 30 человек, - рассказывает медсестра Людмила Гиголаева.

В праздники люди приходят в основном сами. А в другие дни - часто под контролем работодателей: из близлежащих супермаркетов, заводов, бюджетных учреждений.

- Обычно прививаем 200-300 пациентов в день. Иногда приходится начинать раньше и работать допоздна без обеда, - энергично говорит медсестра Елена Плеханова. - Вызываем на помощь коллег, чтобы все успеть. У нас в коллективе крепкая взаимовыручка

С вакциной в городе проблем нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему я вакцинировалась: Подруга, работающая в морге, мотивирует лучше всех

Решиться на вакцинацию впервые было нелегко. У меня рак в ремиссии. Мне 27, я вылечилась 8 лет назад. Сейчас фактически здорова - «как космонавт», по словам врачей. Но тревожность во всем, что касается здоровья, осталась. Узнать один раз, что симптомы, которые казались незначительными, были признаками третьей стадии рака - этого достаточно.

Во время пандемии я изменила свой образ жизни: отказалась от постоянных тусовок, квартирников, массовых встреч с друзьями. Я помню, чего мне стоило когда-то восстановление легких после лучевой терапии: я бегала, плавала, ходила в фитнес-зал. Инфекция, которая поражает легкие, мне точно не нужна. Вообще не хочу болеть. Я пристально следила за регистрацией вакцин, за исследованиями и аналитикой. Я ждала, когда однозначно скажут: вакцинироваться онкологическим больным можно.

Подтолкнули поставить прививку раньше друзья-медики. В родном городе у меня есть подруга детства, которая работает в морге. Для этого нужен высокий уровень образования, на пути к нему она много работала и с живыми людьми. Так вот во время пандемии ее морг назначили коронавирусным. Она мне прямо говорила: «Прививайся!» И сопровождала это историями с места работы. Рассказывала о том, что во время эпидемии тел стало намного больше, чем холодильников - теперь они лежат порой и в кабинете, и в коридоре, приходится перешагивать через них. Рассказывала, что привозят и очень молодых, с хроническими заболеваниями. Ее мама, которая всю жизнь проработала медсестрой, тоже сказала, что медлить не стоит.

В итоге я пошла за советом к онкологу - мне твердо ответили, что прививаться в моем случае не только можно, а нужно. Я сразу побежала на вакцинацию - и это дало чувство защищенности. За два года пандемии коронавируса мне повезло им не заболеть.

Процедура занимает несколько минут. После чего, если вы хорошо ее перенесли, можно смело отправляться в гости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему я ревакцинировалась: Эгоизм

Среди ученых дискуссии о повторной вакцинации не утихают. Глобально важнее привить тех, кто не вакцинировался вовсе. Сейчас это больше половины населения Земли. При таком раскладе появление новых штаммов вируса с опасными мутациями неизбежно.

Но известно и другое. Спустя полгода после прививки количество антител к коронавирусу у многих людей снижается. Это не значит, что оно сходит на нет. Но риски заболеть, особенно новыми штаммами вируса, возрастают. Повторная вакцинация количество антител увеличивает - иммунитет становится крепче. Впрочем, международное сообщество ученых еще в поиске ответов и здесь. Насколько крепче иммунитет становится? Эта разница стоит того, чтобы стать одним из «счастливчиков», поймавших неприятный побочный эффект?

Для себя я посчитала разумным привиться еще раз. И наблюдать за развитием научной мысли: может, больше колоться и не понадобится, иммунитет будет достаточным и так.

Пока вся страна отдыхает, врачи по-прежнему на посту! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О побочных эффектах

Личный опыт. У меня была сильная реакция после каждого компонента Спутника V. Температура поднималась до 39 градусов (немного сбивала жаропонижающим, за сутки она приходила в норму сама). После Спутника Лайт - то же самое, но по ощущениям легче. Общаясь с людьми, вижу, что у меня не самая обычная история.