Один человек погиб, двое детей пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Ленобласти

Дети пострадали в смертельном ДТП на трассе "Кола". Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Очередное смертельно ДТП произошло в праздничные дни в Ленобласти. На этот раз на Мурманском шоссе столкнулись две легковушки и заказной автобус и пассажирами. В результате столкновения один человек погиб, пятеро пострадали. В том числе двое детей.

- 4 января в 12:40 на 187-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» в районе поселка Доможирово произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей и заказного автобуса, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие ехали в легковых машинах. Раненных госпитализировали в ближайшую больницу. На месте ДТП работают спасатели, сотрудники ГИБДД и работники дорожных предприятий, обслуживающих трассу.

Известно, что в заказном автобусе находились 40 человек, они не пострадали.

Это второе смертельное ДТП за два дня. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

В дорожном управлении отмечают, что очистка трассы и обработка противогололедными была проведена «в нормативные сроки». На данный момент у ГИБДД претензий по состоянию дорожного полотна нет.

Напомним, что накануне на Киевском шоссе в лобовой аварии погибли два водителя - мужчина и женщина. Еще трое пассажиров - мать с двумя детьми - получили серьезные травмы и были госпитализированы.

В региональных управлениях МЧС по Петербургу и Ленобласти уже выпустили предупреждение о метелях, сильном и мокром снегопаде, а также гололеде на 4 и 5 января.

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