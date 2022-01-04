Резкое похолодание перед Рождеством придет в Петербург

За три дня Петербург ждет оттепель и возвращение морозов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Резкие перемены погоды ждут жителей Петербурга и Ленинградской области в ближайшие три дня. Сначала северо-западную часть России накроет циклон «Юмит», который принесет потепление и сильные снегопады. Все это будет сопровождать пониженное атмосферное давление. По этому случаю в городе уже объявлен «желтый» уровень опасности.

- С 21 часа 4 января до 21 часа 5 января на территории Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада с налипанием мокрого снега и обледенением. Водителям необходимо проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП, - сообщает пресс-служба Смольного.

В МЧС также предупреждают о гололеде на дорогах, из-за которого уже произошло несколько смертельных аварий на областных трассах.

5 числа температура в городе и области поднимется днем до +1 градуса. 6 января сильных перемен не обещают, лишь похолодание до -2...-4 и небольшой снег.

А вот в ночь на 7 января в Петербурге подморозит до -13, а местами и -16 градусов. Днем будет -9...-11 градусов. Плюс небольшой снегопад. По области ночью -14...-19, днем -10...-15. И тоже со снегом и гололедом. Атмосферное давление начнет расти и поднимется до 753 мм ртутного столба, что все равно ниже нормы.