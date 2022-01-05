На курорте «Охта Парк» в Ленобласти во время шоу обожгли ноги 4-летнему ребенку

Сама семья из Москвы, приехали в Петербург на каникулы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области на горнолыжном курорте «Охта Парк» пострадал ребенок во время химического шоу. Четырехлетняя девочка получила травму в развлекательном комплексе «Индиго» 4 января 2022 года. Родители заметили покраснения обоих стоп, предположительно малышка наступила на сухой лед. Девочке пришлось вызывать скорую помощь.

- После осмотра и оказания помощи на месте бригадой скорой помощи девочка в удовлетворительном состоянии от госпитализации отказалась, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сама семья из Москвы, приехали в Петербург на каникулы. На учете не стоят. Сейчас полиция проводит проверку по факту травмы ребенка. Следственный комитет также выезжал на место происшествия.

- После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств, будет принято процессуальное решение. Кроме того, будет дана оценка действиям ответственных лиц за проведение праздничного мероприятия, - добавили в Следственном комитете Санкт-Петербурга и Ленинградской области.