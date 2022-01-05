В Петербурге продлили «желтый уровень опасности из-за гололеда

Снег на дорогах превратился в кашу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге все плывет и тает. 5 января в городе установилась плюсовая температура, термометр достигает +1 градуса, и выпавший снег начала мгновенно превращаться в лужи. Резкие перемены погоды принес в северо-западную часть России циклон «Юмит». Все это будет сопровождать пониженное атмосферное давление. По этому случаю в городе объявили «желтый» уровень опасности, 5 января власти его продлили еще на один день.

- По информации Росгидрометцентра России, до 12 часов 7 января на территории Санкт-Петербурга продлён «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

«Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Водителей просят по возможности отказаться от поездок, также быть внимательными на дорогах. Особую осторожность необходимо проявлять пешеходам.

Тем временем, жители Петербурга жалуются на кашу в центре города. Ночью на улицах появилось много снега, но убрать его весь коммунальщики не успели. Поэтому пешеходам приходится идти по лужам.