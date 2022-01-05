В Ленинградской области в аварии со скорой помощью погиб человек

Водитель "Дэу Нексии" не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Мужчина погиб в аварии со скорой помощью в Ленинградской области. Смертельное столкновение произошло 5 января на трассе М-10 в поселке Ушаки Тосненского района. Столкнулась легковушка «Дэу Нексия» и служебный «Форд Транзит», который ехал после вызова с пациентом на борту. За рулем иномарки был 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

- В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, личность которого устанавливается, пассажир автомобиля «Дэу Нексия» скончался на месте происшествия. В автомобиле «скорой помощи» пострадавших нет, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В скорой помощи тоже никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Судя по фотографиям, значительные механические повреждения получила как легковушка, так и скорая помощь.

Это не первая авария со скорой помощью, которая случилась 5 января. На сколькой дороге «Мерседес» не уступил преимущество служебному автомобилю медиков и протаранил ему бок. О пострадавших не сообщается.