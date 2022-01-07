В рождественскую ночь в Санкт-Петербурге оштрафовали пять объектов общепита, три из них закрыли

Нарушения выявили в пяти заведениях в центре Петербурга. Фото: пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

В ночь с 6 на 7 января в Санкт-Петербурге прошел рейд по проверке исполнения требований «ковидного» постановления. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом, под обход попали кальянные, бары и рестораны в Центральном районе. Проверяли их на соблюдение антиковидных требований: запрет на курение кальяна, приостановку работы после 23:00 часов, QR-коды, а также наличие у сотрудников средств индивидуальной защиты и использование дезинфицирующих средств.

В Северной столице продолжаются рейды по точкам общепита. Фото: пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

- Нарушения выявили в пяти заведениях. Кальянные на улицах Жуковского и Ломоносова и три бара на улицах Жуковского, Некрасова и Литейном проспекте принимали посетителей после полуночи. В заведениях отсутствовали QR-коды, - отметили в пресс-службе ККИ. - В кальянных посетители курили кальяны, а работники одного из баров не использовали средства индивидуальной защиты.

На владельцев точек общепита заведут административные дела. Эта статья предусматривает штраф для юридических лиц до трехсот тысяч рублей.

В баре на улице Некрасова сотрудники следственного комитета изъяли алкоголь и два кассовых аппарата. Работа двух кальянных и бара приостановлена, помещения опечатаны.