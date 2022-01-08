В Петербурге открылись пункты приема и переработки новогодних елей

Сдать елку может любой желающий Фото: Олег ЗОЛОТО

С 8 по 31 января в Петербурге будут работать пункты сбора новогодних деревьев. Экологическая акция "Елки, палки и щепа" уже стала традиционной для города, она проводится с 2015 года. Каждый петербуржец может отдать свою зимнюю красавицу на корм или подстилки животным вместо того, чтобы просто отправить ее на мусорку.

- В 2022 году акция пройдет сразу в нескольких районах города и Ленинградской области. Деревья будут переработаны в щепу, которую передадут в конюшни, приюты и питомники. Основными днями сбора станут выходные 15-16 января, - сообщают организаторы акции.

После праздников новогодние деревья отправляются на мусорку, а могут пойти на корм животным

Принимать будут как целые деревья, так и ветки или собранные осыпавшиеся иголки. Сдать можно как еще сочное, зеленое дерево, так и уже сухое. Перед этим нужно обязательно убрать с них остатки былой красоты - мишуру, блестки, скотч. Деревья, обработанные искусственным снегом, принимать на переработку не будут.

- С 2015 по 2020 годы было собрано более 16 тысяч деревьев. В 2021 году мы смогли переработать рекордное для акции количество деревьев - более 6 тысяч. Это помогает сформировать культуру бережного отношения к ресурсам, - поясняют организаторы.

В 2021 году было переработано более 6 тысяч новогодних деревьев

Адреса и время работы пунктов приема деревьев:

- Охта-Молл, Брантовская дорога, д. 3: 15-17 января

- Жемчужная Плаза, Петергофское шоссе, д. 51А: 15-16 января

- МЕГА Парнас и МЕГА Дыбенко: 8-31 января

- КДЦ «Гринпарк», Славянка, Ростовская ул. д. 20с: 13 - 23 января

- МО Ульянка, Ул. Генерала Симоняка, д. 9: 11-21 января

- Сестрорецк, у здания вокзала: 15 января, 14:00 - 16:00

- МО МО 72, Ул. Пражская, д. 35, у ДОТа: 15 января, 12:00 - 15:00

- Леруа Мерлен: 16 января, 13:00 - 15:00

Леруа Мерлен ул. Партизана Германа, д. 2

Леруа Мерлен ул. Парашютная, д. 60 лит В

Леруа Мерлен пр. Культуры, д. 47

Леруа Мерлен ул. Руставели, д. 59

Список активно пополняется, в ближайшее время новые точки сбора появятся в Адмиралтейском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском районах, а также в Кудрово, Новоселье и Буграх.