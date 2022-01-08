Пункты приема новогодних елок в Санкт-Петербурге в 2022 году: Адреса и правила сдачи

Куда сдать новогоднюю елку в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Праздники закончились и, как правило, у многих горожан уже начали осыпаться живые елки, пережившие каникулы. От иголок уже деться некуда, поэтому самое время убирать новогоднее дерево. Можно выбросить дерево просто на помойку, но лучше сдать на переработку. Пункты приема новогодних елок в Санкт-Петербурге в 2022 году уже начали свою работу. Публикуем адреса и правила, в каком виде надо сдавать елку.

ЗАЧЕМ СДАВАТЬ ЕЛКУ

Пункты приема новогодних елок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работают уже не первый год. В этом году также стартует акция под названием "Елки, палки и щепа", которая продлится с 8 по 31 января 2022 года. Все отслужившие свое елки будут переработаны в щепу. Ее передадут в конный клуб "Кентаврик", реабилитационный центр для диких животных "Велес" на подстилку и подкормку животным, а также в качестве мульчи для ухода за "Александровой дачей" в Царском Селе.

ПРАВИЛА ПРИЕМА НОВОГОДНИХ ЕЛОК

- Принимаются как целые деревья, так и ветки;

- Принимаются как сочные зеленые хвойные, так и сухие;

- Если иголки осыпались, то их можно сдать в отдельном мешочке;

- Обязательно очистите с деревьев мишуру, блестки, скотч;

- Дерево не должно было быть обработано искусственным снегом;

- Освободите дерево от транспортной упаковки, снимите веревки, мешки, ткань.

АДРЕСА ПУНКТОВ ПРИЕМА НОВОГОДНИХ ЕЛОК

Санкт-Петербург:

Выборгский район

- Леруа Мерлен ул. Руставели, д. 59

Красногвардеский район

- Охта-Молл, Брантовская дорога, д. 3: 15-17 января

Красносельский район

- Жемчужная Плаза, Петергофское шоссе, д. 51А: 15-16 января

- Леруа Мерлен ул. Партизана Германа, д. 2

Калининский район - с 6 января

- Гражданский пр., д.84

- МО Ульянка, Ул. Генерала Симоняка, д. 9: 11-21 января

Курортный район

Сестрорецк, у здания вокзала: 15 января, 14:00 - 16:00

Приморский район

Леруа Мерлен ул. Парашютная, д. 60 лит В

- КДЦ «Гринпарк», Славянка, Ростовская ул. д. 20с: 13 - 23 января

Шушары - 15 января

Детскосельский,

Ленсоветовский

Центральная усадьба

Фрунзенский район

- МО МО 72, Ул. Пражская, д. 35, у ДОТа: 15 января, 12:00 - 15:00

Также в ближайшее время появится ряд точек в:

- Адмиралтейском районе

- Кировском районе

- Колпинском районе

- Красногвардейском районе

- Красносельском районе

- Кудрово

- Новоселье

- Буграх

С актуальным списком можно ознакомиться на официальном сайте акции елки палки щепа.рф

Ленинградская область:

- МЕГА Парнас и МЕГА Дыбенко: 8-31 января

Кириши - 6-18 января

- стадион "Энергетик"

- стадион "Нефтяник"

- парк Семейного отдыха (со стороны пр.Ленина 11а)

- пересечение Волховской наб. с ул.Нефтехимиков (где крест)

- за Ледовой ареной "Кириши"

- пустырь на ул.Восточная, д.4

- парковка мебельного магазина "Волна"

ТАКЖЕ

В Петербурге в 2022 году 13, 20, 27 января и 3 февраля по предварительным заявкам будет работать сервис индивидуального вывоза ёлок. С условиями можно ознакомиться по ссылке.

Помимо срубленных елей, на некоторых точках будут приниматься елки в горшках.