Резкое потепление и скачки давления: Экстремальная погода придет в Петербург в первую рабочую неделю января

Морозы до -20 градусов в Северной столице сменятся резким потеплением. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жесткие температурные качели ожидают Северную столицу в первую рабочую неделю нового года. Об этом в понедельник, 10 января, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) метеоролог Юрий Куткевич.

- Погода у нас будет на любой вкус, - поделился прогнозом специалист. – В начале недели мы попадем под влияние антициклона, из-за которого в городе будет сухо и местами даже солнечно, но при этом морозно. Во вторник и среду, 11 и 12 января, температура ночью понизится временами до -22 градусов, днем до -15. Но за счет слабого ветра на улице по ощущениям все равно будет довольно комфортно.

Впрочем, в ту же среду в погоде наметится перелом: Петербург окажется в зоне действия теплой части циклона, проходящего по северу Скандинавии. В четверг и пятницу, 13 и 14 января, в городе усилится ветер (особенно в прибрежных районах), пройдет мокрый снег, на небо набегут тучи, а столбики термометров поднимутся до 0, +2 градусов.

- Наконец, в субботу и воскресенье мы окажемся уже в холодной части циклона, - констатирует метеоролог. – Осадки прекратятся – ветер унесет их на северо-запад – а температура снова понизится: в субботу, 15 января, до -5, а в воскресенье, 16 января, и до -10.

Метеозависимые петербуржцы сейчас наверняка схватились за голову. Однако, по словам Юрия Куткевича, ничего странного и аномального с погодой не происходит.

- Сейчас у нас влияние то циклона, то антициклона, - отмечает эксперт. – Это нормально, такое время от времени случается.

Единственное, по словам Юрия Куткевича, на что стоит обратить внимание – изменения атмосферного давления. В начале недели оно будет значительно выше нормы, в середине – резко упадет, и только к выходным наконец-то придет в норму.