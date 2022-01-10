К врачам не ходили, ездили за границу: Роспотребнадзор ожидает подъем заболеваемости коронавирусом в Петербурге после праздников

С началом рабочих дней может вырасти и число заболевших. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спад заболеваемости коронавирусом в Петербурге, наблюдавшийся перед наступлением Нового года и продолжавшийся в праздники, может смениться резким ростом. Увеличение числа случаев COVID-19 предсказали в Роспотребнадзоре.

- Заболеваемость COVID-19 снижалась в конце 2021 года. За праздничные выходные она стабилизировалась. Количество обнаруженных в городе случаев сохраняется на уровне 1,5 тысяч ежедневно. После праздников ожидается рост заболеваемости: кто-то не обращался к врачам, а кто-то ездил в другие страны и города, - заявила на пресс-конференции представитель петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Насколько именно увеличится число заболевших, пока предсказать сложно. Но уже понятно, что горожане, откладывавшие обращение к врачу, а мало кто хочет проводить праздники на больничной койке, теперь пойдут к медикам. Вырастет как госпитализация, так и заражаемость. Причем отдыхавшие за границей горожане могут привести и новый штамм «омикрон». Его в Петербурге уже фиксировали.

- Точное количество случаев неизвестно. Есть люди, которые находятся на 14-дневном карантине и под особым наблюдением после приезда из Африки. Пациентов с подозрением на «омикрон» проверяют, на это требуется 10-12 дней, - отметила Ирина Чхинджерия.

Напомним, что Петербург уже к 3 января достиг 80% уровня коллективного иммунитета, но появление штамма «омикрон» спутало карты. И если раньше специалисты надеялись на послабление карантинных норм по достижении данного порога, то теперь власти города называют его недостаточным. Другими словами, ждать отмены ограничений пока не приходится.

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