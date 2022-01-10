«Ни денег, ни Интернета»: Супругов из Петербурга, застрявших в Казахстане из-за митингов, спасли от голода местные жители

Из-за массовой отмены рейсов супруги остались в Казахстане без денег и связи

Семейная пара из Петербурга улетела в Казахстан еще в середине декабря 2021 года на новогодние праздники. Вернуться домой Евгений и Алена Тополь должны были днем 5 января, но неожиданно все рейсы из Нур-Султана в Россию стали переносить, а потом и вовсе отменили. Дальше - больше. Интернет в стране работать перестал, связаться с родными стало невозможно, а банкоматы, где нужно было обменять деньги, оказались пустыми.

- Людей из России в аэропорту на момент отмены рейсов было много. Почти сразу всех начали выгонять на улицу, но идти-то людям некуда, это же чужой город, чужая страна, - рассказала "КП-Петербург" дочь Евгения и Алены Екатерина, которая все это время ждала родителей в Петербурге. - Тем не менее, уходить пришлось.

Созваниваться с дочерью пара могла только раз в сутки

В современном мире сложно представить, как можно найти жилье без интернета и телефонной связи. Заходить в каждый подъезд и расспрашивать хозяев? Спасательным кругом в этой ситуации оказалась доброта местных жителей.

- Мои родителям очень помог один мужчина. Он через знакомых нашел им квартиру на сутки, занял деньги, так как обменять их не было возможности из-за пустых банкоматов, и даже вышел на наших дальних родственников, а уже они приютили родителей к себе на время, - делится Екатерина Тополь.

Выбраться из Нур-Султана оказалось невозможным - город, по словам супругов, был окружен танками. Беспорядков на улицах они не заметили, единственное, что сильно испугало и смутило россиян - это закрытое посольство.

- Казалось бы, именно в посольстве должны объяснить, что делать и куда идти, но нет. Мало того, что до них невозможно было дозвониться, так еще и само посольство было закрыто, - возмущается Екатерина. - Единственное, мне позвонили из министерства иностранных дел. Они собирали данные об оставшихся в Казахстане россиянах. Позже от них же пришло сообщение о миротворческих рейсах, с помощью которых можно вернуться домой. Но эти самолеты вылетали из Алма-Аты.

Сейчас Евгений и Алена уже находятся дома

Единственный вариант возвращения на родину, который предложили в Нур-Султане - это перелет за дополнительную плату, когда авиасообщения с Россией возобновятся.

- Родителей посадили в самолет за 10 минут до вылета 8 января. Там просто остались пустые, невыкупленные места в самолете. Это был единственный вариант. Доплатить пришлось 50 тысяч рублей на двоих. И это перелет до Москвы, хотя изначально родители должны были вернуться в Петербург, - говорит Екатерина.

Евгению и Алене, по словам девушки, крупно повезло. У многих, кто до сих пор находится в Нур-Султане, нет денег на такой дорогостоящий перелет, а те, у кого они есть, просто не могут поменять рубли на местную валюту. В это время из гостиниц и хостелов их также выгоняют из-за неуплаты.

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