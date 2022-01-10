«Зачем я тебя вообще родила»: Психоаналитик проанализировал самые опасные родительские фразы

Родители часто делают и говорят гадости детям. Фото: Евгения ГУСЕВА

О неправильном и даже опасном поведении мам и пап рассказал психоаналитик, один из основателей Лакановского психоанализа, автор более трехсот научных трудов Дмитрий Ольшанский.

ЗАВЕДОМО НЕСЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ

- Почему родители часто делают и говорят гадости детям? Нередко можно услышать: «Зачем я тебя вообще родила!..»

- Хорошо бы родителям задаться этим вопросом еще до рождения ребенка. Цинично прозвучит, но прежде чем заводить детей, спросите себя: для чего? Просто для галочки, потому что ваша мама хочет стать бабушкой? Или у подруг уже есть сыновья - и вам тоже надо? Худший сценарий, если женщина возьмет на себя такую ответственность только потому, что так заведено, «ведь бабы во все времена рожали».

- А как вам такое материнское послание: «Я ради тебя пожертвовала всем, а ты!..»?

- Возможно, планировался «бизнес-проект» из серии «Я кормлю тебя первые 20 лет, а ты меня последние 20», но инвестиция себя не оправдала. Чаще женщины говорят: «Родила для себя». Аргумент - потому что в жизни пустота, которую надо было заполнить. Но ведь пустота никуда не денется, с ней надо научиться жить и взаимодействовать. Нет никаких вторых половинок, которые вам дадут смысл жизни. Если смысла изначально не было, то не надо думать, что дети его добавят. А если не получится? А если не проснется материнский инстинкт? Для чего производить на свет заведомо несчастливых детей?

НАСИЛИЕ - ОБЫДЕННОСТЬ ДЛЯ ЖЕРТВЫ

- Детей в семьях нередко обижают физически. Как они сами к этому относятся?

- Мне приходилось общаться с жертвами насилия, и больше всего поразило отсутствие у них слез и страданий. Дети про насилие рассказывают как о самом обыденном: небо голубое, трава зеленая, отец меня бил. Для ребенка такое поведение родителя естественно: он другого не видел. Жертвы абьюза, как правило, даже не понимают, что происходящее с ними в семье - это плохо.

В заводских настройках у чада нет представления, как правильно. Ребенок привык, что отец приходит домой пьяным, всех бьет, а потом переводит стрелки: мол, это вы меня спровоцировали, я-то нормальный, просто устал после работы. Все силы психики у такого ребенка направлены не на развитие, а на то, чтобы спрятаться от родителя-садиста.

- Получается, что имеет, то и считает нормой?

- Да. А когда сообщаешь жертве, что не все дети сталкиваются с домашним насилием, ее это сильно удивляет. Хорошо, если какой-нибудь третий взрослый (педагог, социальный работник, учитель, воспитательница, нянечка) заложит такому ребенку в голову мысль, что любой факт физического насилия - избиение, лишение сна, ограничение в пище, приковывание к батарее - это ненормально. Возможно, тогда самосознание проснется.

- А проснется ли оно у отца-садиста?

- Цепочку повторяющегося зла можно остановить, донеся до человека мысль, что бить детей - это преступление.

ОБЕСЦЕНИТЬ, ЧТОБЫ ПРИСВОИТЬ

- Надо ли ворошить прошлое, если ты уже вырос? Стоит ли рассказывать о проблемах детства специалисту?

- Чем больше мы нажимаем пружину, тем непонятней, где и когда она выстрелит. Вам кажется, что вы подавили чувства, - а потом у вас начинается психосоматика. Или лишнего алкоголя приняли - и вас понесло.

- Понятно, припорошить снежком не получится... А как быть с тем, когда говорят: «Да кому ты вообще, кроме меня, нужен…»?

- Это одновременно и обесценивание, и присваивание. А значит, тоже насилие. Один присваивает себе другого по принципу «ты плохой и никому не нужный, но я тебя и не отпущу». Представьте, как этот ребенок будет потом свои отношения строить.

- Еще есть «отличная» фраза: «Ты такой же придурок, как твой отец».

- Вот это вообще поразительно. Почему ты тогда из четырех миллиардов мужчин выбрала худший вариант? И детей решила рожать от такого придурка? Это вдвойне амбьюзивно, потому что одновременно обоих унижает и заставляет сына стесняться родного папу. А гены пальцем не размажешь. Такие вещи ломают психику.

- А что делать с агрессией ребенка?

- Агрессию надо не ограничивать, а куда-то направлять. Она есть у всех. Это энергия, и ее нужно использовать. Главный вопрос: против кого воюем? Можно воевать против себя, а можно против своих привычек. Агрессия - это мотивация. За счет нее можно себя заставить что-то делать.

ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ЛОЖЬ

- Надо ли прятать от ребенка свои негативные эмоции?

- С педагогами мы часто спорим на эту тему. Надо ли скрывать от ребенка эмоции, если они есть? Мама гневается. Папа с мамой иногда ругаются, потом мирятся и отношения при этом не рвут. Ребенок должен понимать, что это нормально. Ему намного больше вредит лицемерие и недоговоренность.

- Он чувствует подвох?

- Он чувствует фальшь. Мама сюсюкает ему что-то про любовь, а сама в это время хочет разбить тарелку. И таким образом несформировавшийся еще человек усваивает, что любовь равнозначна лицемерию, любовь есть ложь.

- Еще есть такая родительская сентенция: «Ты эгоист! Так и собираешься жить в свое удовольствие?»

- Правильный ответ «да». А что, удовольствие - это плохо? Если нельзя делать то, что нравится, тогда впереди депрессия: человек ляжет на диван и дострадается до какой-нибудь болезни.

- А иногда так говорят: «А вот племянник Саша… А вот дочь моей подруги… А вот я в твои годы…»

- Родители просто не знают, как мотивировать ребенка. И тут я на стороне родителей. Многие современные дети ничего не хотят, потому что у них все есть. В равной степени им интересно все, но кем они хотят стать, не знают. И тогда родители начинают детей через коленку ломать, приводя позитивные примеры.

- И напоследок родительское: «Ты никто, поживи с мое…»

- Я представляю эту ситуацию и глазами родителей, и глазами ребенка. Первые говорят: «Ты прожил 15 лет, у тебя даже комнаты своей нет, трусов своих нет и нет своего телефона». Так дайте ему это, уважайте его пространство. Пусть у него появится чувство собственности с раннего детства. Гражданское сознание начинается с чувства собственности. Смысл простой: это мое, и я сделаю тут хорошо - в квартире, в подъезде, в районе, в стране.