Трое грузчиков жестоко избили мужчину за замечание у магазина в Петербурге

На упрек прохожего мужчины ответили кулаками

Мирный поход в магазин обернулся для жителя Петербурга побоями. Мужчину смутил грузовик, припаркованный на тротуаре. Молчать он не стал, тут же сделал замечание трем разгружавшим его молодым людям. С этого момента события начали развиваться очень стремительно.

Недолго думая, на упрек прохожего мужчины ответили дракой. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на доме. На них видно, как кулаки сначала устремляются к небу, а потом и к лицу прохожего. Тот быстро падает на землю, а мужчины, разобравшись с "мелкой неприятностью", возвращаются к работе.

Какие повреждения они нанесли любопытному гражданину неизвестно. По предварительной информации, об этом он уже рассказал в полиции, где заодно и написал заявление.

Интересно, что остальным прохожим ни грузовик, ни развернувшаяся за спиной драка никак не помешали.

Сами же жители района встали на защиту именно грузчиков. Они отметили, что там узкие улочки и дороги, поэтому ставить машину им было негде.