В новогодние выходные 3,5 тысячи человек попали в больницы Петербурга

Прогулки по праздничным улицам Петербурга тоже оказались не так безопасны, как хотелось бы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Длинные выходные закончились. И хотя все вокруг на протяжении девяти дней располагало к тому, чтобы потерять голову, петербуржцы вышли из них с достоинством. В первый рабочий день нового года специалисты Смольного, Роспотребнадзора и МЧС подвели итоги праздников, подсчитали количество пожаров, несчастных случаев и новых заражений «ковидом» – и нашли их вполне благополучными.

«ОМИКРОН» ШАГАЕТ ПО ГОРОДУ

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Петербурге снизилась еще накануне Нового года, но прогноз у специалистов все равно тревожный.

- В выходные дни мы наблюдали стабильную картину: около 1 500 новых случаев ежедневно, - рассказала начальник эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия, - Однако сейчас люди вернулись из поездок по другим городам и странам, и поэтому мы ожидаем ухудшение эпидемической обстановки.

В праздники люди продолжали прививаться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добавляет волнений новый штамм «омикрон». В Петербург он пришел еще в конце прошлого года. Но сколько его носителей сейчас ходит по городу, официальные органы до сих пор не знают.

- Есть люди, у которых подозревают наличие такого вируса, - констатировала Ирина Чхинджерия. - В основном это горожане, прилетевшие из Африки. Сейчас они находятся на 14-дневном карантине. Контактировавшие с ними тоже под особым медицинским наблюдением. Дело в том, что выявить «омикрон» не так просто: нужно провести специальное углубленное исследование генно-молекулярным методом, так называемым методом секвенирования. Оно выполняется в среднем за 10-12 дней.

Эпидемию коронавируса дополняют грипп и другие ОРВИ. Еженедельно в стационарах фиксируют от 30 до 90 случаев заражений. Благо, их количество со временем снижается. Зарегистрированы у нас и случаи микст-инфекций, когда человек болеет одновременно COVID-19 и гриппом, но они единичны.

РАКЕТОЙ – ПО БАЛКОНУ

По информации городского управления МЧС, за праздничные выходные в Петербурге произошло 182 пожара. Это на 41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности в огне пострадали семь человек, пятеро погибли, 103 – спаслись, в том числе благодаря работе спасателей.

- Самые резонансные возгорания произошли в первые дни нового года, - отметил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Санкт- Петербургу Андрей Литовка. - В Невском районе в ночь на 1 января обрушилась лоджия жилого дома. В нее попала сигнальная ракета. К счастью, никто не пострадал. А 2 января произошел пожар в общежитии на Васильевском острове. Помощь спасателей потребовалась 31 человеку, двое из них попали в больницу.

Тротуары оказались опаснее, чем проезжие части. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В целом пожарную обстановку сотрудники МЧС расценили как спокойную. Так сложилось во многом благодаря площадкам для фейерверков, которые создают безопасные условия для развлечений. В этом году их было 28.

ТРОТУАРЫ ОПАСНЕЕ ДОРОГ

Еще одно любимое занятие петербуржцев - прогулки по льду. Этой зимой, как и раньше, у экстремалов популярна Нева рядом со стрелкой Васильевского острова. Несмотря на переменчивую погоду с регулярными оттепелями, пока что все обходится, в целом, благополучно: за новогодние праздники под лед провалился всего один человек. Это случилось у Петропавловской крепости. Бедолагу удалось спасти.

Прогулки по праздничным улицам Петербурга тоже оказались не так безопасны, как хотелось бы. Ежедневно в травматологии и больницы поступало около 20 человек – все они получали травмы из-за того, что неудачно поскользнулись. К слову, тротуары оказались опаснее, чем проезжие части: для сравнения, после ДТП за все десять дней в Северной столице госпитализировали 51 человека.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

26 000 впервые вакцинировалось от коронавируса за время новогодних праздников. По данным городского комитета по здравоохранению, количество записей на вакцинацию было невысоким в сам Новый год, но начало расти с 3 января. Так, с 27 декабря до 2 января на прививку записались 17 000 человек. За следующие 7 дней - на треть больше.