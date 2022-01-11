Соседи спасли 101-летнюю бабушку и ее годовалую праправнучку, услышав истошные крики за стеной

Крики о помощи разбудили петербуржцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Прошу, помогите! Люди, спасите! - от таких криков минувшей ночью проснулись жители одной из квартир дома Василеостровского района Петербурга.

Неизвестная женщина кричала так истошно, что не услышать мольбы о помощи было невозможно. На них отреагировали соседи, живущие за стенкой.

- Было уже поздно, меня зять с дочерью позвали, сказали, что кто-то кричит. Мы не стали медлить и сразу вызвали полицию, - рассказала "КП-Петербург" Ольга Липовитская.

Когда приехал наряд, начался целый квест. Квартира, из которой доносились крики, находилась в соседнем подъезде. Из-за плотной двери снаружи шума не было слышно, поэтому найти ее было непросто.

Бабушку и ребенка забрала скорая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Крики были слышны только внутри соседних квартир - через розетки. Пришлось долго вычислять, ходить по соседям. В какой-то момент мы даже подумали, что шум уже закончился, но, вернувшись в квартиру, поняли, что это не так, - вспоминает Ольга.

Обнаружить нужную дверь все же удалось. На звонки и стуки никто не реагировал, поэтому пришлось вскрывать.

- Зайдя в квартиру, мы увидели старенькую бабушку и с ней годовалого ребенка. Старушка лежачая, не ходит. Она сказала, что внучка, мать ребенка, ушла в душ и не вернулась, а самой ей стало плохо, вот и начала кричать. Только самой внучки в квартире не оказалось, - вздыхает Ольга.

Бабушку и младенца забрала скорая. Оказалось, что спасенной уже 101 год, врачи диагностировали у нее коронавирус. Мать малыша первое время на связь не выходила. По словам Ольги, позже выяснилось, что в это время девушка была у подруги. Уголовное дело по факту произошедшего возбуждать не стали.