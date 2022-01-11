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Экономика11 января 2022 14:15

Уралсиб подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт

Банк остается одним из лидеров российского рынка банковских карт и одним из крупнейших эквайреров России
Источник:kp.ru
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Уралсиб подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт. Фото: freepik.com.

Уралсиб подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт. Фото: freepik.com.

Банк Уралсиб в очередной раз подтвердил соответствие требованиям Стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (Стандарт PCI DSS версии 3.2.1).

Стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – основной стандарт в области безопасности данных, учрежденный международными платежными системами с целью обеспечения защиты данных и операций, совершаемых с использованием платежных карт Mastercard, Visa, «Мир».

Стандарт представляет собой совокупность 12 детализированных требований по обеспечению безопасности данных о держателях платёжных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных системах организаций. Актуальность защиты обеспечивается непрерывным мониторингом и регулярным аудитом в соответствии с установленными процедурами.

Банк Уралсиб является одним из лидеров российского рынка банковских карт и одним из крупнейших эквайреров России. Банк предлагает клиентам возможность использования платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Mir Pay и защиту интернет-операций с использованием технологии 3D-Secure на базе процессингового решения Банка.

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