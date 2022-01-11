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Общество11 января 2022 15:51

Восточный объезд Мурино построят до 2025 года

Магистраль даст жизнь новому кварталу на 45 тысяч человек
Никита НЕСТЕРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Строительство дороги станет возможным благодаря кредиту из федерального бюджета.

Строительство дороги станет возможным благодаря кредиту из федерального бюджета.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области представили на экспертизу свою часть проекта восточного объезда Мурино. По сути, объезд станет продолжением Пискаревского проспекта. Магистраль в составе перспективного шоссе Санкт-Петербург - Матокса растянется на шесть километров. Строительство дороги станет возможным благодаря кредиту из федерального бюджета. Разработкой другого участка, который построят на территории Петербурга, занимаются специалисты из Северной столицы.

Как рассказали «Комсомолке» в дорожном комитете Ленобласти, сроки строительства и стоимость проекта станут известны после экспертизы - ориентировочно весной. Но трассировку нового участка уже прикинули, а также включили его в план до 2025 года.

- Этот план можно назвать примерным. Нужно дождаться, пока коллеги из Петербурга предложат проект своего участка, - отмечают в ведомстве.

Когда объезд введут в строй, территории восточнее магистрали получат развитие. Благодаря этому между Мурино и Всеволожском появится квартал на 45 тысяч человек. Планируется, что его построят к 2029 году.

Когда объезд введут в строй, территории восточнее магистрали получат развитие.

Когда объезд введут в строй, территории восточнее магистрали получат развитие.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей ГОРЕВ, профессор кафедры транспортных систем СПбГАСУ:

- Реализация проекта не даст никакого результата. Чиновники решили пойти по самому легкому пути. По сути, из восточного Мурино уже есть выезд на Пискаревский проспект через КАД. И что? Там постоянно пробки. А что будет, когда на правой стороне построят новый квартал! Надо развивать общественный транспорт: трамваи, метро или хотя бы автобусы.

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Дмитрий ПОПОВ, автоэксперт: Впереди «Кудромурино»

- Объезд незначительно улучшит ситуацию на Токсовском шоссе. Дорога вряд ли будет платной, это никак не связано с кредитом на стройку, но вот скорый ремонт или развитие трассы не исключаются. Убежден, за возведением новых кварталов последует застройка между Кудрово и Мурино. В итоге получится «Кудромуринская» деревня.

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