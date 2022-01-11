Восточный объезд Мурино построят до 2025 года

Строительство дороги станет возможным благодаря кредиту из федерального бюджета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области представили на экспертизу свою часть проекта восточного объезда Мурино. По сути, объезд станет продолжением Пискаревского проспекта. Магистраль в составе перспективного шоссе Санкт-Петербург - Матокса растянется на шесть километров. Строительство дороги станет возможным благодаря кредиту из федерального бюджета. Разработкой другого участка, который построят на территории Петербурга, занимаются специалисты из Северной столицы.

Как рассказали «Комсомолке» в дорожном комитете Ленобласти, сроки строительства и стоимость проекта станут известны после экспертизы - ориентировочно весной. Но трассировку нового участка уже прикинули, а также включили его в план до 2025 года.

- Этот план можно назвать примерным. Нужно дождаться, пока коллеги из Петербурга предложат проект своего участка, - отмечают в ведомстве.

Когда объезд введут в строй, территории восточнее магистрали получат развитие. Благодаря этому между Мурино и Всеволожском появится квартал на 45 тысяч человек. Планируется, что его построят к 2029 году.

Когда объезд введут в строй, территории восточнее магистрали получат развитие.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей ГОРЕВ, профессор кафедры транспортных систем СПбГАСУ:

- Реализация проекта не даст никакого результата. Чиновники решили пойти по самому легкому пути. По сути, из восточного Мурино уже есть выезд на Пискаревский проспект через КАД. И что? Там постоянно пробки. А что будет, когда на правой стороне построят новый квартал! Надо развивать общественный транспорт: трамваи, метро или хотя бы автобусы.

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Дмитрий ПОПОВ, автоэксперт: Впереди «Кудромурино»

- Объезд незначительно улучшит ситуацию на Токсовском шоссе. Дорога вряд ли будет платной, это никак не связано с кредитом на стройку, но вот скорый ремонт или развитие трассы не исключаются. Убежден, за возведением новых кварталов последует застройка между Кудрово и Мурино. В итоге получится «Кудромуринская» деревня.