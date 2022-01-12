Дзюба потерял деньги после интимного видео, а Клаудиньо оценивают, как самолет: Звезды «Зенита» подорожали на 4,5 миллиона евро

Артем Дзюба оправдывает свою зарплату. Фото: instagram.com/artem.dzyuba

Зимнее трансферное окно распахнуто, российские футбольные клубы начали обмениваться игроками и усиливать команды. Мы посчитали, в какую сумму влетит переманить топового спортсмена в состав клуба. И выяснили: большинство самых дорогих футболистов страны носит сине-бело-голубую форму. Впрочем, некоторые члены «Зенита» упали в цене.

КЛАУДИНЬО

16 млн евро

Удачная инвестиция

Деньги и ценники отечественных футболистов считает авторитетный портал Transfermarkt. По итогам первой части сезона футболисты клуба «Зенит» оказались в числе самых подорожавших на российском рынке. Благодаря выходу в Еврокубок петербуржцы подскочили в цене аж на 4,5 миллиона евро.

Петербургский клуб летом заплатил за полузащитника 12 миллионов евро. Фото: instagram.com/claudinhoo97

Заслуга в этом, по большей части, новичка - полузащитника Клаудиньо. Трансфер бразильца - это, возможно, самая успешная покупка «Зенита» за последние годы. Петербургский клуб летом заплатил за полузащитника 12 миллионов евро, переплатив всего миллион от рыночной стоимости игрока.

В процессе игр за команду Сергея Семака Клаудиньо подрос до 16 миллионов евро и стал самым подорожавшим среди футболистов России. За эти деньги можно легко купить восьмиместный частный самолет бизнес-класса.

В 18-ти матчах за «Зенит» во всех турнирах Клаудиньо уже забил девять голов и сделал две голевые передачи. Такой рост стал рекордным среди всех футболистов российской лиги. Так что теперь «Зенит» еще и подзаработает на легионере, если вдруг захочет его продать.

Впрочем, пока клуб только раскошеливается. По данным 2021 года, бразильская звезда получает нехилую зарплату - 1,8 миллиона евро за футбольный сезон (он длится почти год).

БАРРИОС

20 млн евро

В десяточке

В топ-10 самых подорожавших игроков РФПЛ попал и другой игрок «Зенита» — колумбийский полузащитник Вильмар Барриос. За последние полгода он взлетел в цене на 2 миллиона евро и преодолел отметку в 20 миллионов. А покупали Барриоса в 2019 году за 15 миллионов евро.

На сегодня футболист самый дорогой игрок «Зенита». В команде зарплата колумбийца за сезон составляет 1,5 миллиона евро.

ЛОВРЕН

7 млн евро

Ошибка на ошибке

А вот у хорватского защитника Деяна Ловрена убытки. Первую часть сезона он провел нестабильно - например, петербуржцы пропустили несколько голов из-за ошибок легионера. Вдобавок Деян не молодеет: следующим летом ему исполнится 33 года.

Разумеется, все это отражается на рейтинге хорвата на рынке. За Ловрена дают уже 7 миллионов евро, тогда как полгода назад он стоил 10 миллионов евро. Но гонорар у хорвата пока остается прежним - 6 миллионов евро в сезон.

ДЗЮБА

9 млн евро

К замене готов?

Неизменная звезда нескольких прошедших сезонов «Зенита» - это, конечно, Артем Дзюба. Если не брать в расчет легионеров, капитан команды зарабатывает больше всех. Ежегодный гонорар футболиста составляет 3,4 миллиона евро.

33-летнему Дзюбе по спортивным меркам уже много лет. Фото: instagram.com/zenit_spb

Впрочем, если еще полгода назад Дзюбу оценивали на мировом рынке на 10 миллионов евро, то теперь стоимость форварда упала на миллион. Такого падания не было даже в начале 2021-го в момент скандала с футболистом, когда в сеть попало интимное видео Артема. После публикации кадров с самоудовлетворением нападающему пришлось на несколько месяцев забыть о капитанской повязке и о сборной России.

А теперь «Зенит» словно готовит замену сильному капитану. В петербургский клуб перешел 26-летний нападающий Иван Сергеев. Ранее форвард выступал за «Крылья Советов». Эксперты считают, что Сергеев будет сменой Дзюбы. Тем более что у 33-летней звезды сине-бело-голубых конфликт с главным тренером Семаком, а в 2023 году у Дзюбы и вовсе заканчивается контракт.

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