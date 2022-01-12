Лукерья, Ахиллес и Филлипина. Рейтинг самых изощренных имен детей в Петербурге и Ленобласти

Чаще всего девочек по-прежнему называют Анями и Софиями, а мальчиков - Александрами и Максимами. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге, Москве и Ленинградской области чаще всего называют детей одинаково. Среди мужских имен везде лидируют Александр, Максим и Михаил. Среди женских - София, Анна, Мария и Алиса. Совпадение или нет, но все они православные - кроме «Алисы».

Региональные различия есть на уровне необычных имен. Впрочем, и Петербург, и Ленобласть, кажется, склонны так подчеркивать национальную идентичность и любовь к старине. Русские имена греческого и латинского происхождения задают тон фантазии жителей области: Евдоким, Валентин, Зинаида, Лукерья. Немного выделяется на их фоне Алла.

Судя по данным Комитета по делам ЗАГС администрации Петербурга за 2021 год, Петербург подражает старине. И подходит к вопросу творчески. Библейские Авигея и Устин соседствуют с Океаной, Филлипиной и Славной. Здесь же - украинская Росина, таджико-узбекский Даврон. Как будто в кино появились на свет Ахиллес и Север. А кому-то из детей до старости лет выпало быть Славиком.

В Москве креативный класс освежил в памяти германские имена: Амалия, Роберт, Адемар. В ходу и древнегреческие Евангелина, Ариана, Тэя, Стефания. А одного ребенка ждет судьба большого путешественника: имя «Христофор» звучит многообещающе.

Соседние регионы тоже умеют удивлять - и тянутся к корням. В Псковской области в 2021 родились Сила, Ермак, Фома, Агафья, Матрона и Весна. А в Новгородской - Хлоя, Лавнесс, Мартин, Оскар, Феодосья и Радмир.