Холода вернутся в Петербург к Крещению

Европейский циклон принес в город раннюю весну, но это ненадолго Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северную столицу пришел теплый циклон из Европы – а значит, прощайте, морозы, здравствуйте, оттепель до +3 градусов и лужи на дорогах и тротуарах. По счастью, надолго они не задержатся, но наплаваться мы, тем не менее, успеем вдоволь. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал доктор географических наук, профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

- Циклон нас накрыл хоть и интенсивный, он быстрый, - обнадежил ученый. – Поэтому плюсовые температуры придется потерпеть буквально два-три дня.

Впрочем, стабильный «плюс» - не единственная проблема, с которой петербуржцы столкнулся в конце недели. Кроме оттепели из-за непрошеного европейского гостя в городе пройдут обильные снегопады вперемешку с дождем, и усилится ветер – местами его порывы достигнут пятнадцати метров в секунду.

Ну а после выходных циклон уйдет, а на его место устремится холодный фронт. Как раз к Крещению, который православные отмечают в ночь на 19 января, в Петербург вернутся морозы. Слабенькие – столбик термометра, судя по прогнозу, будет колебаться где-то на уровне -2, -5 градусов – но тем не менее.

- Предварительно, такая погода установится у нас на всю следующую неделю, с 16 по 23 января, - констатирует Валерий Малинин. – Что будет дальше – пока что не известно, так далеко синоптики не заглядывают.

Зато точно известно, что вместе с морозцем в город вернется и гололед – все, что успело растаять за дни оттепели, снова схватится ледяной коркой. Так что запасаемся нескользящей обувью и тренируемся дома правильно падать – эти навыки в зимнем Петербурге нам с вами еще не раз пригодятся.