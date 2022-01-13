Спорт и музеи: как петербуржцы провели новогодние каникулы. Фото: NO NAME: Pexels.com.

Каждый третий житель Северной столицы в дни новогодних праздников посетил как минимум одно из мест новогодних гуляний – Дворцовую площадь, Рождественскую ярмарку на Манежной площади, Конюшенную площадь, Новую Голландию и другие. Среднее время пребывания в этих местах выросло на 30% по сравнению с обычным выходным днем.

Кроме традиционно популярной культурной программы в Эрмитаже, Екатерининском дворце и других известных музеях Петербурга, аналитики зафиксировали высокую спортивную активность петербуржцев. В первые дни января катки и горнолыжные трассы вблизи Петербурга посетило на 36% больше петербуржцев и гостей города по сравнению последними выходными 2021 года. Об этом рассказал в своем аккаунте директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Уже 2 января петербуржцы устали сидеть дома и после 12 часов дня стали выбираться на прогулки. В среднем путь до места назначения занимал около часа. Частота поездок в каникулы была на 28% выше, чем в предновогодние выходные, когда жители готовились к празднику. Время пребывания вне дома увеличилось в среднем на 20%. По сравнению с новогодними каникулами 2021 в начале этого года жители покидали дома на четверть чаще.

7 января количество петербуржцев, которые выходили из дома, снизилось и было ниже количества, зафиксированного 31 декабря. По мнению аналитиков, это может быть связано с тем, что горожане предпочли провести Рождество в кругу семьи. Самым активным днём за все новогодние каникулы стало 6 января, что может быть связано с подготовкой к празднику.