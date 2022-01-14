Пункты приема новогодних деревьев в Петербурге появились на интерактивной карте «Знаем лично». Фото: Deena, Pexels. com.

Петербуржцы могут найти ближайшие точки, в которые можно принести новогодние деревья для переработки, на интерактивной карте «Знаем лично». Об этом сообщили в МТС, которая присоединилась к городской экологической акции по сбору и переработке новогодних деревьев «Елки, палки и щепа».

Временные точки сбора в нескольких районах города и Ленинградской области будут работать до 31 января. Информацию о точном месте и графике работы пунктов можно посмотреть, кликнув на специальный значок с изображением елки на карте «Знаем лично».

Городская экологическая акция по сбору и переработке деревьев «Елки, палки и щепа» – новогодний проект, в рамках которого участники акции собирают новогодние деревья, после чего хвойные измельчаются в щепу и передаются в конюшни, приюты и питомники на подстилку и подкормку для животных.

Благодаря поддержке МТС идейные вдохновители акции экодвижение «Мусора.Больше.Нет» и АНО «Экологические добровольческие проекты» смогли обеспечить работу нескольких добровольческих точек приема елей в разных районах Санкт-Петербурга.

«Знаем лично» — социальный проект команды МТС Твой бизнес, интерактивная карта, с помощью которой предприниматели могут рассказать о себе новой аудитории, а клиенты — поддержать локальные заведения: кофейни, парикмахерские, несетевые кафе, автомастерские или салоны красоты. Размещение информации на карте бесплатное, бизнесмены могут оставить заявку на сайте, чтобы добавить свои контакты в онлайн-сервис.