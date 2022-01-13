Четверых обмороженных иностранцев с мачете нашли на границе с Финляндией в лесу в Ленобласти

Иностранцев с мачете поймали в лесу у финской границы. Фото: ГУ ФСБ по СПб и ЛО

Очередных нарушителей пограничной зоны задержали в Ленинградской области сотрудники погранслужбы ФСБ. Фактически, они спасли жизнь четырем мигрантам с Ближнего Востока, которые хотели проникнуть в Финляндию, но не рассчитали суровости русских морозов. А яркости обыденной ситуации добавила интересная деталь - в Европу нарушители направлялись, имея с собой «холодное оружие» - мачете.

- В Выборгском районе Ленинградской области сотрудниками Погрануправления задержаны четверо иностранцев. При себе нарушители имели теплые вещи, продукты питания, а также два мачете. Иностранные граждане доставлены в больницу города Светогорска, где всем поставлен диагноз «общее переохлаждение организма», - сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Для чего мигрантам нужны были бразильские мачете, не уточняется. Видимо, ими нарушители собирались прорубать себе путь в Финляндию через лес.

После того, как всех отогрели и вылечили, был суд. Всем присудили штраф с принудительным выдворением за пределы России. Так что выборгские леса гости из теплых стран увидят еще не скоро.

В Погрануправлении отмечают, что только за минувшие новогодние праздники в погранзонах Ленобласти было задержано 125 нарушителей. Большая часть из них – иностранцы.

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