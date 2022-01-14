Москва, Финляндия и интернет: Где отметили Новый год петербуржцы

Где отметили Новый год петербуржцы. Фото: freepik.com.

Около 10% петербургских и областных абонентов МегаФона провели новогоднюю ночь за пределами регионов. Самыми популярными направлениями стали Москва, Новгород, Мурманск и соседняя Вологда.

Всего за время праздничных дней петербуржцы и жители Ленобласти проездом или длительно побывали в более чем 800 городах и в 84 регионах России. Некоторые предпочли отдохнуть в других странах – каждый четвертый международный турист из Санкт-Петербурга и Ленобласти побывал в Белоруссии, Финляндии, Эстонии и Турции. Нашлись и те, кого не смутили большие расстояния – около 2% путешественников посетили Мексику, Доминикану и Индонезию.

Оставшись дома, пользователи также поспешили поздравить родных и близких за границей. С 31 декабря на 1 января из региона совершили свыше 210 тысячи международных звонков – на 25% больше чем годом ранее, помимо стран СНГ поздравления улетели в Великобританию, США, Германию и Финляндию.

Почти 3440 Терабайт абонентов МегаФона в Санкт-Петербурге и области ушло на онлайн-поздравления. По сравнению с прошлым годом в эту новогоднюю ночь объем мобильного трафика в регионе увеличился на 33%. Абоненты начали отправлять друг другу поздравления в интернете раньше, чем услышали бой курантов – с 19:00 часов 31 декабря. Пик голосовых пожеланий пришелся на 17:00 последнего дня старого года. Всего абоненты МегаФона в городе и области проговорили в новогоднюю ночь свыше 100 млн минут, что равняется непрерывным разговорам на протяжении 190 лет и ответили почти на 4 млн входящих звонков-поздравлений.