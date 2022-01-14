«Она пошла в эпицентр погромов, чтобы прокормить троих детей»: Отец рассказал, как убивали россиянку во время протестов в Кахастане

Женщина погибла во время беспорядков Фото: СОЦСЕТИ

Среди погибших во время погрома в Казахстане оказалась 26-летняя россиянка Мария Ким. Об убийстве матери троих детей сообщили в российском консульстве. Дипломаты рассказали, что женщина жила в городе Тараз. Все произошло еще 6 января, однако о случившемся стало известно только сейчас. В роковой день Мария шла с работы, когда на нее и напали неизвестные. Сегодня, как сообщили "КП" родственники Ким, они всей семьей поминают погибшую на 9-ый день ее смерти. Но отец Марии нашел время, чтобы поделиться тем, какой была его дочь.

- Дочка родилась и росла в России, там она жила с мамой, в Казахстан я ее привез, когда ей исполнилось 14 лет, - поделился с "КП" отец Марии Валентин. - Здесь она у меня окончила колледж, получила красный диплом, вышла замуж. Родила троих детей - дочке сейчас 8 лет, мальчикам - 6 и 4 года. Все было хорошо, но год назад ее муж ушел из семьи. И Мария стала воспитывать малышей одна. Но я вам скажу так: дети стали жить без отца лучше!

Мария растила дочку и двух сыновей Фото: СОЦСЕТИ

Мария старалась прокормить семью, работая менеджером в кафе. Все было на ее плечах. Именно поэтому, когда начались беспорядки в городе, она, судя по всему, и не стала отсиживаться дома.

- У нее были огромные планы на жизнь. Ради своих малышей она все это и строила, - поясняет Валентин. - Она работала в центре города, это самый эпицентр. На тот момент у нас погромы были уже два дня, это был третий день. У нас весь город раскрошили, все УВД. Все правительственные дома сожгли. Огромная опасность была. Но она у меня вообще ничего не боялась. И вот она с работы шла, когда из толпы прилетела пуля, она получила сквозное ранение. Кто стрелял, неизвестно. Но стреляли, скорее всего, из автомата. Пуля прилетела живот. Дочь скончалась на месте.

Мария пошла на работу, чтобы прокормить трех детей Фото: СОЦСЕТИ

О смерти Марии ее близкие узнали не сразу.

- Мне позвонили с поликлиники, сказали, что надо подъехать родственникам, чтобы ее опознать, - вздыхает отец. - Мы приехали, а там их (тела, - прим.Ред.) привозили десятками. Информации не было, только на вторые сутки я договорился с медсестрой, что позвоню на телефон своей дочери, а она пусть послушает, где он зазвонит. И у трупа зазвонил телефон.

Сейчас отец Марии намерен сам воспитывать внуков. Но отец детей не лишен родительских прав, поэтому мужчина не знает, как дальше сложится их судьба. Пока же дети остаются с дедушкой.

Девушка погибла от пулевого ранения Фото: СОЦСЕТИ

- Преступников очень хочу, чтобы нашли. Хочу их сам найти. Но думаю, что их вряд ли задержат, - признается отец Марии.

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