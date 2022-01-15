«Варю еду в 10-литровой кастрюле»: 33-летняя мать 10 детей раскрыла секрет, как справиться со всеми малышами и не сойти с ума

Встречать малыша приехали почти все члены большого семейства Фото: Артем КИЛЬКИН

В Городском роддоме №10 в Петербурге 33-летнюю Александру Федорову уже хорошо знают, ведь она у них частый гость, рожает, в буквальном смысле, каждый год. 12 января в 10 утра на свет появился ее десятый, “юбилейный”, малыш. Причем, для полной округлости счета, родила женщина еще и в десятом зале. Мальчик оказался настоящим богатырем с весом 3,8 килограмм, назвали его Игорем. “Комсомолка” решила поздравить счастливых родителей с пополнением, а заодно и выяснить, как живет такая молодая, но большая семья.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

История у семьи Федоровых непростая. Начиналась она в традиции любимых всеми российских мелодрам. Тогда Александра уже была мамой шести детей и более того ... женой! Саша возвращалась с двумя сыновьями из детского лагеря. Саша и подумать не могла, что обычная поездка перевернет ее жизнь. На вокзале в Петербурге к ней неожиданно подошел незнакомый мужчина и скромно протянул записку со своим именем и номером телефона.

- Сережа на вокзале работал охранником, увидел меня и решил познакомиться. Я до сих пор удивляюсь, почему его тогда не смутили дети, ведь это явный признак занятости. Как бы там ни было, у нас завязалось общение, - вспоминает Александра, качая на руках спящего Игоря.

Первого малыша Александра родила еще в 16, сейчас на ее руках уже десятый Фото: Артем КИЛЬКИН

После знакомства будущие супруги общались две недели. Но не стоит забывать, что тогда в этой истории был еще один герой - муж Александры.

Разрушить семью своим присутствием Сергей не решился, поэтому общение пара прекратила.

- Я подумал, что не стоит лезть в чужой брак, хоть и влюбился в Сашу с первого взгляда. Отступил, а через два года она сама мне написала, когда развелась, - вспоминает Сергей Федоров, ожидая выписки супруги.

Один из шести детей Александры от первого брака родился с серьезным заболеванием. По ее словам, бывший муж принять этого не смог, поэтому они решили развестись. Тогда женщина и вспомнила про давнего ухажера.

- Сережа в отличие от бывшего мужа принял всех моих детей, как родных. Хотя... Точнее, это мы его приняли в нашу большую семью, - смеется Александра.

В семье никто из деток не обделен вниманием и, конечно, количеством игрушек Фото: Артем КИЛЬКИН

“У МАМЫ ТОЛЬКО ОДИН МИНУС”

Самому старшему сыну Александры сейчас 16 лет, женщина родила его в таком же возрасте. Говорит, что поторопилась, но нисколько не жалеет.

Следующий малыш у нее появился уже через два года, а потом и еще один. Сейчас максимальная разница между детьми - три года. Четверо последних - погодки.

Сама Александра из небольшой семьи, но всегда хотела много детей. Почти все они и пришли в роддом, чтобы встретить своего нового братика.

- Собрались, к сожалению, не все. Один в школе, другая заболела, третий еще слишком маленький, - делится Сергей, пока вокруг него бегают шестеро детей, ожидающих маму.

Те четыре дня, что Александра провела в больнице с карапузом, оказались для семьи непростыми. Обычно детьми занимается именно она, Сергей большую часть времени работает. Пришлось подключать бабушку.

- Я рада, что мама возвращается! Бабушка у нас строгая. Постоянно говорит, что и как делать нужно, а мама не такая. У мамы только один минус - готовит она невкусно, - смеется 12-летняя дочь Саши Вероника. - Мне ее еда вообще не нравится, но куда деваться. Редко бывает, что готовит папа, вот у него суп классный получается. Иногда я и сама могу яичницу пожарить, - сетует 12-летняя Вероника Федорова.

Маленького Игоря дома ждет большая и любящая семья Фото: Артем КИЛЬКИН

Хоть и не все члены семьи по достоинству оценивают кулинарные творения Александры, на кухне ей приходится нелегко. Чтобы приготовить на всю семью, нужно доставать десятилитровую кастрюлю. И это без преувеличений.

- Готовлю я сразу на два дня. Все едят то, что приготовлено. Если кому-то не нравится, готовит сам, но обычно желающих немного, - смеется Александра.

РУКИ ЧЕТЫРЕ, А ДЕТЕЙ БОЛЬШЕ

Никто из детей женщины школу еще не окончил. Сама она из семьи медиков, но выучиться на врача не смогла, точнее не успела - появился первенец. Но Александра еще планирует продолжить семейную династию.

- Родить детей - задача несложная, намного сложнее их воспитать. Когда все они встанут на ноги, я хочу воплотить свою мечту и стать врачом, надеюсь, что получится. Сейчас у нас в семье зарабатывает деньги только Сережа, он теперь помощник машиниста. Вместе с пособиями выходит больше ста тысяч в месяц, - делится Александра.

Этой суммы хватает и на памперсы для младших детей, и на планшеты, и на телефоны для старших. В этом плане, вниманием и заботой дети не обделены. Дни рождения и Новый год они стараются отмечать на широкую ногу, не оставляя детей без желанных подарков.

Всем не терпелось посмотреть на новорожденного братика Фото: Артем КИЛЬКИН

- В этом году мы поставили большую натуральную елку. Украшали все вместе. Потом под ней начали появляться подарки, мы все удержались, никто раньше времени свой не открыл. Я, например, получила от Деда Мороза холст и краски, - вспоминает Вероника.

Слушая сестру, хвастаться подарками начинают и малыши. Кто-то на свой недавний день рождения получил планшет, кто-то съездил в парк развлечений. С семейными поездками, кстати, у Федоровых все не так гладко, чтобы выбраться куда-то всем вместе не хватит даже двух машин, поэтому передвигаться приходится на автобусе, что тоже вызывает трудности.

- У нас на двоих всего четыре руки, а детей намного больше, - смеется Сергей. - Мы только на улицу выходим, как они тут же все разбегаются в разные стороны.

- Мы если в театр ходим, то только порционно. Сегодня - одни, завтра - другие, - дополняет его Александра.

ИМЕНА ВЫБИРАЕМ ПО ОЧЕРЕДИ

Сообщить детям об очередной беременности родителям оказалось непросто, поэтому какое-то время это оставалось их небольшим секретом.

Деньги в семью приносит Сергей, мужчина работает помощником машиниста Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я смотрю, а у мамы живот растет. И становится все больше и больше! Тут я и решила спросить, не беременна ли она. А она так странно мне ответила, что я ничего не поняла, в итоге, узнали мы только на седьмом месяце, - делится Вероника.

В день выписки улыбка на лице девочки была не частым гостем, камер и чрезмерного внимания она стесняется. Другое дело - новорожденный Игорь. Он показал свой характер еще во время семейного фото. Плач раздался на все отделение, но опытный папа сыночка быстро и профессионально успокоил. Видимо, имя ему подходит идеально. Игорь значит “воинственный”. Назвать так малыша решила мама.

- Вообще мы имена по очереди выбираем, но, конечно, друг с другом согласовываем. Скажу вам по секрету, еще с семи лет я мечтал назвать дочку Алиной. Мне тогда очень нравилась девочка с таким именем. Можно сказать, первая любовь. Мечта сбылась - Алинка у нас уже есть, - со смехом рассказывает Сергей.

Впереди у новорожденного нелегкий путь домой и знакомство с родными Фото: Артем КИЛЬКИН

На вопрос - что ей помогает справляться с такой большой семьей Саша отвечает просто: "Старшие дети, но мы их никогда не заставляем, потому что рожаем для себя, а не для них. На самом деле после третьего уже не так сложно. Но это не для каждого, кто-то потянет, а кто-то нет".

Когда малыш успокоился, все его старшие братья и сестры с нетерпением начали заглядывать в конверт, чтобы поскорее познакомиться. После этого их ждет нелегкий путь - всей оравой нужно добраться до дома, а там привычные стены пятикомнатной квартиры и тортик в честь праздника.

КОНКРЕТНО

Сейчас в семье Александры шесть мальчиков и четыре девочки. Первый родился в 2005 году, второй в 2007, третий - в 2009, далее Саша рожала в 2011, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020 и 2022 годах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

А у меня детей больше!

Пока Александра с сыночком выписывались из роддома, своей очереди ждала еще одна многодетная петербурженка - 39-летняя Надежда Барабанова, которая вот-вот родит своего 11 малыша.

- У нас тоже семья большая. Мы недавно в Петербург переехали, вот ждем пополнения. Я даже не думала, рожать еще одного или нет. Если бог послал младенца, то, значит, пошлет и здоровья родителям, и сил на воспитание. Некоторые мамочки жалуются, что не могут справиться с двумя-тремя, но могу сказать, что чем их больше, тем с ними легче. Главное - находить время побыть наедине с собой, - советует Надежда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Петербурге торжественно выписали из роддома мать-героиню с десятым ребенком

Женщине всего лишь 33 года, ее старшему ребенку 16 лет