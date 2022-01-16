Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 17 по 23 января 2022 года: Оттепель, гололед и мокрый снег

«Комсомолка» узнала, какой же все-таки будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 17 по 23 января 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» рассказывает, какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 17 по 23 января 2022 года. Горожане уже устали от температурных качелей и проблем, которые за ними следуют. Прежде всего, речь о гололеде, который ломает людям и руки, и ноги. Травмпункты переполнены. Но такую погоду жителям Северной столицы придется терпеть еще неделю. Конечно, если коммунальщики не подсуетятся и сделают тротуары безопаснее.

Как считает ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, не стоит пенять на зиму – она и так уже сполна наградила город снегом и морозной температурой.

- В последние дни оттепель пришла действительно очень резко. По сути, за сутки температура повысилась на 25 градусов, – сообщил синоптик «Комсомолке». – После минус 22 градусов, было около +3. Погода останется оттепельной и сейчас, будут переходы температуры через ноль. Оттепельная погода, отмечу, это не только плюс, она начинается от минус 2 градусов. Безусловно, появляющаяся наледь плохо сказывается на таком мегаполисе как Петербург. Но в следующую семидневку будет примерно одна и та же картина – днем температура начнет переходить в плюс, а ночью уходить в минус. В понедельник, 17 января, ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега. Разве что во вторник и среду слегка подморозит. Ночью до минус 10. Днем -2…-5. А дальше снова оттепель.