Инфляция в городе на Неве обогнала столичную почти на 2 процента

Петербург «дорожает» быстрее Москвы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург обогнал и Москву, и Россию в целом по уровню роста цен. По итогам 2021 года инфляция в городе на Неве составила 8,7 процента против 7,1 процента в столице и 8,4 процент по стране. Об этом говорит свежая аналитика Росстата.

В НЕДОУМЕНИИ ДАЖЕ ЭКСПЕРТЫ

Такой скачок оставил в недоумении не только рядовых петербуржцев, но и экономистов. Эксперты говорят: в Северной столице хорошо развита конкуренция, город удачно расположен с точки зрения логистики и имеет доступ к европейским рынкам. Обычно все это, наоборот, помогает сдерживать цены, но не в этот раз.

- Честно говоря, это странно. Единственное мое предположение - хитрости подсчета, - рассуждает доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев. - Может быть, есть регионы, которые занижают рост цен в отчетности. Впрочем, 8,7 процента - это почти не отличается от статистической погрешности.

Добавляет проблем и разница в зарплатах. Так, по данным Росстата, в Москве средний номинальный доход в прошлом году составил почти 104 500 рублей, а в Петербурге чуть меньше 72 тысяч.

- Инфляция зависит от роста цен на разные виды товаров, это общий показатель, - отмечает Артем Голубев. - Предположу, в Москве меньше росли тарифы на коммунальные услуги и проезд в транспорте. Плюс в Москве выше уровень потребления дорогих товаров. А во время всплеска инфляции дорожают в большей степени дешевые товары: греча, морковь. Они могут подорожать на 60-80 процентов за год. Чем больше доля потребления дешевых товаров, тем больше это отражается на уровне инфляции.

Во время всплеска инфляции дорожают в большей степени дешевые товары: греча, морковь. Фото: Олег ЗОЛОТО

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ - ПОЛЮБИ ЭКОНОМИТЬ

К слову, если судить по откликам петербуржцев, в том числе наших читателей, то больше всего их волнует подорожание не моркови и гречи, а топлива. Рост цен на бензин и дизель в России в этом году чуть выше общего уровня инфляции - 8,84 процента против 8,4 процента. А рост оптовых цен на бензин в этом году и вовсе побил исторические рекорды в России.

- Рост цен на топливо связан с двумя факторами. Во-первых, произошло удешевление рубля, - объясняет доцент департамента финансов НИУ ВШЭ Юрий Ичкетидзе. - Во-вторых, растут мировые цены на газ из-за европейского кризиса. Растут и цены на нефть.

Масла в огонь подливают и нефтегазовые компании. По словам Юрия Ичкетидзе, им выгодно продавать газ на внутреннем рынке по ценам, которые тоже дают хорошую рентабельность - такую же, как на мировых.

- Почему государство не проводит социально ориентированную политику? Классический аргумент: компании будут не заинтересованы продавать топливо на внутреннем рынке, - констатирует специалист. - Производители говорят: «Мы должны продавать по одинаковой цене». Вот только объемы поставок на внешний и внутренний рынок не сопоставимы: за рубеж поставляется в 5-10 раз больше нефти и газа, чем россиянам. Почему бы тогда не помочь населению и не сделать цены на нефть и газ ниже? Они могут, но не хотят. Но если мы за справедливую экономику, тогда давайте сделаем цены на нефть рыночными, но при этом за счет сверхдоходов от нефти нужно поддерживать граждан в других направлениях. Например, создавать эффективные университеты, эффективное инновационное развитие, эффективную социальную инфраструктуру: школы, больницы, детские сады. У населения должны быть справедливые заработные платы - выше, чем сейчас, тогда они смогут спокойно платить за топливо по мировому уровню.

Рост оптовых цен на бензин в этом году и вовсе побил исторические рекорды в России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОТЕРПИМ ЕЩЕ

Что будет дальше? По словам специалистов, поводов для оптимизма пока маловато.

- Инфляция обладает инерцией. Мы увидели в прошлом году 8,4 процента. Минимум год-полтора рост цен будет сохраняться на том же уровне, - уверен экономист Юрий Ичкеридзе. - Я думаю, он может даже вырасти, до 10 процентов, например. Если инфляция уже начала подниматься, остановить ее трудно. Тем более сейчас она выросла во всем мире. Правительствам порой выгодно прикрыть свои экономические косяки якобы непредвиденным процессом инфляции.