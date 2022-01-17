Врач НИИ Джанелидзе рассказал, как правильно нырять в прорубь в Крещение и кому это категорически запрещено

Советы врача, чтобы не заболеть после крещенских купаний. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ночь с 18 на 19 января в Санкт- Петербурге отпраздную Крещение. Для традиционных и многими любимых крещенских купаний в Северной столице оборудуют 21 купель, а в Ленинградской области - 28. Погружение в холодную и ледяную воду, по словам медиков, – большой стресс для организма. Чтобы не навредить своему здоровью, погружаться в крещенскую купель должны здоровые и подготовленные люди. Как избежать переохлаждения и других заболеваний, что лучше взять с собой, рассказал на пресс-конференции в пятницу, 17 января, заведующий ожоговым отделением №1 Отдела термических поражений НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Павел Крылов.

Окунаться в прорубь лучше подготовленным людям. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Нельзя погружаться в ледяную купель людям с любыми сосудистыми заболеваниями (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь). Воздействие низкой температуры может привезти к спазму сосудов. Как итог - к инфаркту и другим проблемам, - поясняет Павел Крымов. - Также не следует окунаться в холодную воду людям с заболеваниями нервной системы (эпилепсия, радикулит, неврит), носоглотки (отитами, гайморитами), с бронхолегочными заболеваниями, а также новой коронавирусной инфекцией.

Категорически стоит отказаться от погружения в ледяную воду, по мнению врача, маленьким детям и пожилым людям.

Перед крещенскими купания нужно обязательно поесть. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тем, у кого со здоровьем все в порядке, важно следовать нескольким рекомендациям врачей.

- За 2-3 часа до погружения нужно поесть. Много не стоит. Организму нужен энергетический ресурс, чтобы снизить вероятность переохлаждения, - говорит Павел Крымов. – До и после запрещено пить и курить.

Перед купанием нужно сделать разминку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Перед тем, как окунаться в прорубь, нужно сделать разминку. Это важно для разогрева мышц.

- Погружение должно быть постепенным. Ни в коем случае нельзя нырять, голову лучше не мочить, - добавляет медик. – Находиться в воде нельзя дольше 1,5 минут. Если чувствуете неприятные ощущения во время погружения, то сразу же обратитесь к медикам, которые будут там дежурить.

После купания вытирайтесь насухо, надевайте теплую одежду и пейте теплый чай.

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