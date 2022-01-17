«Росгвардия», заблокированные пропуска и угроза беспорядков: Что на самом деле случилось на проходной Балтийского завода

Волнения на Васильевском острове начались утром в понедельник, 17 января. Фото: vk.com/balt_zavod

Утро 17 января на Васильевском острове в Санкт-Петербурге началось с волнений. Ряд городских СМИ сообщили, что на проходной Балтийского завода – судостроительной верфи, где строятся атомные ледоколы – собралась толпа сотрудников. Люди возмущены, на место стянуты полиция и «Росгвардия». А все – из-за режима QR-кодов. С 16 января на Балтийском заводе ввели новые правила – теперь тот, у кого нет прививочного сертификата или медотвода, будут отстраняться от работы, а их пропуска – блокироваться.

УТРО БЕЗ СЮРПРИЗОВ

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Балтийского завода, масштабы конфликта оказались преувеличены.

- Приказ об отстранении работников, у которых нет сертификата о вакцинации или медотводов, был подписан и опубликован еще в ноябре прошлого года, - объяснили на предприятии. – У всех была возможность с ним ознакомиться. Кроме того, на завод каждую неделю приглашается выездная бригада, чтобы все желающие могли привиться прямо на рабочем месте, быстро и без лишних неудобств.

Объявление о новом режиме допуска на работу появилось на проходной завода на днях. Фото: vk.com/balt_zavod

Те сотрудники, пропуска которых были заблокированы, знали об этом заранее, так что на месте никаких сюрпризов ни для кого возникнуть не могло.

- Кроме того, по нашим данным, была некая группа активистов – примерно человек пятнадцать – которые давали интервью журналистам и рассказывали, что прививаться плохо, - констатировали в пресс-службе. - Но в остальном – никаких конфликтов не наблюдалось.

А вот что касается « Росгвардии» - да, «Росгвардия», как и полиция, действительно была.

- Еще накануне в соцсетях появилась информация о том, что 16-17 января на проходной завода возможны беспорядки, - пояснили в пресс-службе. – Поэтому на случай эксцессов были усилены меры безопасности, и привлечены дополнительные силы «Росгвардии». Полиция тоже приезжала, но кто ее вызвал – информации на данный момент нет.

«ПРОБЛЕМЫ ВПЛОТЬ ДО ФИЗИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ»

Что касается «беспорядков», то сведения о них, как выяснила «Комсомолка», пришли из группы «Подслушано Балтийский завод» ВКонтакте. Накануне там действительно было опубликовано сообщение, в котором, помимо прочего, говорилось:

«Мы, работники Балтийского Завода, крайне надеемся, что предприятие оставит проход только по пропускам, так как они уже и так покажут, кто вакцинирован, а кто нет. Но если завтра пропускная система будет организована так по-дурацки, то весьма вероятны завтра проблемы, вплоть до физических действий каких-то буйных работников, доведенных до предела дурацкой пропускной системой».

Перед проходной заранее выстроили змейку, чтобы избежать беспорядков. Фото: vk.com/balt_zavod

То есть, нетрудно сделать вывод, что претензии касаются не режима QR-кодов, как такового, а пропускной системы. Эту информацию нам подтвердили в Межрегиональном профсоюзе «Рабочая ассоциация».

- По нашей информации на заводе почему-то решили закрыть все проходные, кроме центральной, - рассказал председатель МПРА Игорь Темченко. – При этом проходные работают с 06:10 до 07:00. То есть, каким-то образом руководство завода рассчитывало за пятьдесят минут пропустить несколько тысяч человек и при этом у всех проверить QR-коды – хотя, напомню, пропуска тех, у кого кодов нет, были заблокированы заранее. То есть, в любом случае на территорию завода могли попасть только те, у кого есть активный QR-код.

Кроме того, по словам Игоря Темченко, сотрудников, которые опоздают на работу, пообещали лишать премии. В пресс-службе завода эту информацию опровергают – и даже говорят, что все было наоборот, опоздание обещали никак не учитывать – но даже если она прошла в виде слухов, понятно, что народ ее воспринял без восторга.

«ЛЮДИ ПОВЕЛИ СЕБЯ АДЕКВАТНО»

Тем не менее все обошлось благополучно. QR-коды в итоге не проверяли – и, собственно, не должны были проверять. Так, администратор «Подслушано Балтийский завод» по имени Дмитрий подтвердил нам: открытого противостояния утром 17 января на проходной не было.

- Люди повели себя адекватно, - констатировал Дмитрий. – Все без проблем попали на территорию завода и сейчас работают. Что касается информации о том, что кого-то не пустили – возможно, действительно были какие-то единичные случаи, это мы сейчас уточняем. Но в целом – все прошло без эксцессов.

В профсоюзе Балтийского завода также сообщили, что никаких заявлений от несогласных с режимом QR-кодов к ним начиная с ноября, когда появился приказ об отстранении, не поступало.

В пресс-службе завода отрицают очереди на выходной - по их словам, на работу все сотрудники с активными пропусками прошли без проблем. Фото: vk.com/balt_zavod

Точное количество сотрудников, у которых заблокировали пропуска за отказ от вакцинации, в пресс-службе завода назвать затруднились – отметили лишь, что это нечастые случаи, которые никак не повлияют на работу предприятия. По данным активистов, на предприятии вакцинировано порядка 70 % человек, а из оставшихся 30 % часть имеет законные медотводы. В МПРА также уточнили, что эта информация «близка к истине».

Однако, судя по всему, конфликт еще не окончен. По словам Игоря Темченко, до конца недели к нему обещали прийти за консультацией несколько сотрудников завода, которые остались недовольны сегодняшними событиями на проходной. Что будет дальше, пока не известно – может дойти и до заявления в прокуратуру.

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