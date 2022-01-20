Секреты стоматолога: как лечить ребенку зубы, если он боится

Современные технологии позволяют лечить детям зубы быстро, качественно и совсем не больно. Фото: Клиника семейной стоматологии «МедГарант».

Здоровьем зубов, как и полезными привычками по уходу за ними, стоит заниматься с детства. Невозможно иметь плохие молочные зубы, а потом получить ровные, красивые и здоровые постоянные. Но дети не позволяют доктору провести обычный профилактический осмотр, не говоря уже о лечении. Как помочь ребенку справиться со страхом перед походом к стоматологу? Безопасно ли лечить зубы во сне? И о чем важно знать родителям, чтобы детям удалось сохранить красивую улыбку? Вместе с детским врачом клиники семейной стоматологии «МедГарант» Дарьей Телицыной рассказываем, как обойтись без боли и стресса.

СКРЫТАЯ УГРОЗА

Маленьким петербуржцам, увы, нередко нужна помощь стоматологов. Дефицит солнца, нехватка витаминов и неправильное питание приводят к тому, что кариес заметно «помолодел».

- В последние годы к нам обращается много детей с большими кариозными поражениями зубов. Очень часто кариес есть даже у малышей, которые приходят на первый осмотр к стоматологу по рекомендации педиатра. В среднем из 10 маленьких пациентов у 8 мы находим кариес, причем не на одном, а сразу на нескольких зубах, - подтверждает Дарья Телицына.

Детский врач клиники семейной стоматологии «МедГарант» Дарья Телицына. Фото: Клиника семейной стоматологии «МедГарант».

С лечением кариеса у детей медлить нельзя - процесс развивается очень быстро. Только вот маленькие пациенты боятся врачей и не готовы спокойно сидеть в стоматологическом кресле. Детские доктора советуют адаптировать ребенка к визиту в стоматологию. С малышами обсудить предстоящий поход в игровой форме, с подростками - поговорить напрямую и все объяснить.

- На прием желательно прийти заранее, минут за 15-20, чтобы ребенок успел немного привыкнуть к клинике, поиграть в детском уголке. Мы, например, иногда знакомимся с нашими маленькими пациентами как раз в игровой зоне, бывает, что там и начинаем осмотр - если ребенок категорически отказывается идти в кабинет. Тем, кто садится в кресло, предлагаем выбрать любимый мультфильм для просмотра, - продолжает специалист.

Оставлять кариес на молочных зубах без внимания ни в коем случае нельзя. Иногда родители думают, что больной зуб скоро выпадет и проблема решится сама собой. Увы, это не так. Молочные зубы могут болеть и воспаляться также, как постоянные. У детей часто возникают флюсы, причем развиваются они гораздо быстрее, чем у взрослых. Но дело не только в боли.

- Молочные зубы выпадают неравномерно, последний может выпасть в 13 лет. Если при этом они сильно разрушены, а у ребенка уже выросли постоянные зубы, то и на них может появиться кариес. Ведь при кариозном процессе во рту размножаются микробы, - добавляет Дарья Телицына.

Кроме того, педиатры и отоларингологи отмечают, что дети со здоровыми зубами гораздо реже болеют.

СОН С ПОЛЬЗОЙ

Да, стоматологов дети боятся чаще, чем других врачей. Пугает жужжащее и свистящее оборудование, инструменты. Иногда не спасают даже мультики во время визита и обещания мороженого с игрушками после.

- В этом случае важно определить объем работы. Если это будет небольшой кариес, то надо попытаться наладить контакт с ребенком, чтобы он сел в кресло и разрешил провести осмотр. Когда первые шаги сделаны, на помощь приходит седация - это расслабляющий газ на основе смеси кислорода и закиси азота, который абсолютно безопасен и помогает ребенку успокоиться, а врачу позволяет вылечить небольшое количество зубов. Если же страх перед стоматологом побороть не удается, используется наркоз, - рассказывает врач.

Наркоз в детской стоматологии используется только в том случае, если ребенок никак не хочет сотрудничать с доктором или если планируется длительное и объемное вмешательство.

- В основном лечение зубов под наркозом проводят детям до 3-4 лет, которые никак не хотят держать рот открытым и которым предстоит большой объем лечения. Самую существенную группу занимают особенные дети с неврологическими расстройствами. Наркоз также используется при невозможности выполнения местной анестезии из-за аллергии или выраженного рвотного рефлекса. В любом случае мы сначала общаемся с родителями, разъясняем суть процедуры, отвечаем на вопросы и только потом решаем, применять наркоз или нет. Лечение под наркозом - это уже достаточно сложный процесс, в котором, помимо врача и ассистента, участвует врач-анестезиолог, - говорит Дарья Телицына.

Просто так прийти к доктору и попросить вылечить зубы ребенку под наркозом нельзя. Сначала нужно пройти обследование - сдать анализы, получить консультацию педиатра. Современные технологии позволяют лечить зубы детей под наркозом без рисков для здоровья маленьких пациентов. Главное, грамотно выбрать клинику.

Доверительные отношения доктора и маленького пациента - залог успешного лечения. Фото: Клиника семейной стоматологии «МедГарант».

КСТАТИ

Что делать, когда зуб у ребёнка разрушен так, что не на что даже поставить пломбу?

Сейчас дети часто приходят к стоматологам с очень плохими зубами, когда даже пломбу поставить бывает сложно. Если зуб сильно разрушен, стоматологи рекомендуют использовать коронки на молочные зубы. И это вовсе не прихоть врачей, а необходимость. Ведь ребенок должен нормально пережевывать пищу, хорошо произносить все звуки, а постоянные зубы - правильно прорезываться.

- Коронки на молочные зубы представляют собой колпачки, точно повторяющие анатомию зуба. Они стандартные, и есть большое количество размеров на каждую группу зубов, поэтому ждать коронку из лаборатории не нужно. Она подбирается по размеру молочного зуба и ставится в день обращения после лечения, - поясняет Дарья Телицына.

Современная детская стоматология предлагает множество решений как для лечения зубов, так и профилактики кариеса. Поддержка родителей и грамотный подход стоматологов способны сделать так, чтобы дети ходили к стоматологу без страха и лишнего стресса. Это станет залогом красивой и здоровой улыбки.