Подарок для рыболовов: все для зимней рыбалки – за 1 рубль в «Галамарте»

Все для зимней рыбалки – за 1 рубль в «Галамарте». Фото: пресс-служба «Галамарт».

Хобби должно приносить безусловное удовольствие, и народный магазин «Галамарт» всегда поможет наслаждаться любимым делом, не думая ни о чем. С 19 по 25 января каждый второй товар из категории «Зимняя рыбалка» обойдется всего в 1 рубль.

Акция распространяется на весь зимний ассортимент от AZOR Fishing – бренда, который отлично себя зарекомендовал как среди начинающих, так и среди опытных рыбаков, не желающих переплачивать.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Зимняя леска разной толщины с высокой прочностью и сопротивлением к истираемости, блесна, кормушки, катушки и удочки с надежными удобными конструкциями – на полках «Галамарта» найдется все.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Не забудьте и про соответствующую экипировку: теплые шапки-маски, которые надежно защитят от любых капризов погоды, перчатки, рыбацкие носки и, конечно, зимнюю палатку – прочную, устойчивую и максимально быструю в установке (она занимает лишь несколько минут).

Фото: пресс-служба «Галамарт».

И нет необходимости экономить: по акции «Второй товар за 1 рубль» совершенно точно можно приобрести все необходимое, еще и «про запас» останется. Можно наслаждаться любимым хобби безоговорочно!

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Узнать больше об AZORFishing, посмотреть обзоры новинок и познакомиться с ассортиментом можно на официальной странице бренда Вконтакте.