«Часами ездили и мели голый асфальт»: Откровения водителя снегоуборочной машины

У дорожных работников Петербурга зима в этом году выдалась напряженная. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году зима в Петербурге - настоящее испытание и для пешеходов, и для водителей. Первые балансируют на льду, уворачиваясь от сосуль, вторые буксуют, тщетно пытаясь воткнуть в сугроб на обочине свою «Приору». Но есть еще одна категория людей, для которых последствия снегопадов не меньшая головная боль. Это сами дорожники. Почему в этом году город вновь превратился в полосу препятствий и кто в этом виноват - на эти и другие вопросы попытался ответить один из водителей снегоуборочной машины городского предприятия. Сергей рассказал, как на самом деле они чистят улицы, кого берут на эту работу и почему трактора иногда ездят с поднятыми щетками.

Пенсионеры, больные, приезжие - против сугробов

Я работаю в государственном унитарном дорожном предприятии «Центр». Каждый год зима для города и нашей компании как будто неожиданность… Нам элементарно не хватает людей. Сегодня на работе появилось объявление: «Приведи на работу человека - получи 1000 рублей!» Но обо всем этом нужно было позаботиться заранее, летом!

С машинами для вывоза мусора в городе дефицит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сам я работаю в компании постоянно. Летом обслуживаю технику. Но многих приглашают на сезон. А новеньких надо же еще научить. Трудятся у нас приезжие из соседних регионов - новгородские, псковские. Некоторые из них в общежитии живут. Местных немного. И такая ситуация везде. Трудятся пенсионеры и люди с проблемами со здоровьем - больше никто на такую работу не идет. Если их убрать, от коллектива останется процентов сорок. Много больных людей: сердечников, даже после инфаркта. Идут, потому что на одну пенсию прожить невозможно.

У некоторых кредиты, ипотека. Я и сам пенсионер, до пенсии больше десяти лет снегоуборщиком работал. Если бы раньше кто сказал, что до конца жизни мне придется в городе улицы убирать, - в глаз бы дал. Живу в пригороде, всегда хотелось работать рядом с домом. На пенсию успел уйти вовремя, заскочил в уходящий вагон: как раз пенсионный возраст повышали, на полгодика мог не успеть. На мой взгляд, нам не хватает квалифицированных грамотных кадров. Мне с начальником повезло: он волчара такой, что знает дело от и до, в деталях. Но не про всех это можно сказать. Пришло много людей, которые не понимают специфики работы.

«Часами ездили и мели голый асфальт»

Люди выходят на смену сутки через сутки. Я работал так раньше, но завязал с этим, иначе меня бы уже вынесли вперед ногами. Если снег идет - пришел на работу, сел в машину и следующим утром из машины вылез. Руки и ноги трясутся. Поехал на маршрутке домой, добираться часа два-три. Упал, поспал, проснулся вечером, глаза протер, чай попил и снова спать. Из чего складывается мой рабочий день? Приезжаю на маршрутке, прохожу медосмотр: проверяют давление, самочувствие. Потом пятиминутка - разбор полетов. И в наряд кто куда: кто тротуары мести, кто посыпать, кто подметать. Обед с 12 до 13 часов. Если снега нет, то ужин с 19 до 20 часов. Опять разнарядка - поехали. Когда снегопад, бывает, поесть не удается. Без учета перерывов работаем по 16-20 часов в сутки. Каждый год все хуже и хуже. Мы как подневольные.

В очереди водители грузовиков могут даже выспаться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще и в любой момент может кто-нибудь сфотографировать или на видео снять. Бывает, просто остановился на минутку дух перевести, а тебе говорят: «Чего встал?!» Был и полный маразм: часами ездили и мели голый асфальт - для отчетности и для виду. А бывает, часами находишься в машине и ждешь снега. Обычный водитель, как я, может посидеть, а вот трактористу ни сесть ни лечь. Насчет очередей из снеговозов. Раньше мы тоже так стояли, даже тогда, когда сбрасывали снег в речки. Если стоишь пятнадцатым, можно спокойно ложиться спать: два часа подремлю - как раз очередь подходит.

Мы полностью находимся во власти начальника. Да, оклад могут повышать вслед за инфляцией, но премии урезать при этом. В итоге получаешь столько же, если не меньше. Фактически у нас получка остается на одном уровне три года подряд. А по телевизору говорят, что бюджетникам зарплаты подняли… Те, кто работает сутки через сутки и чистит тротуары целыми днями, получают чуть больше 90 тысяч рублей в месяц. Те, кто работает сутки через двое, - в районе 50. И эти суммы не меняются годами. Любой, кто находит работу с зарплатой побольше, уходит. Эта работа не держит ничем: на дорогу из дома и обратно и на еду с собой уходит заметная часть оклада.

«Рассыпают песок лопатами»

Техники не хватает. Снег погружать нечем. Вывозить нечем. Года три-четыре назад машин хватало. Сейчас никак. Раньше брали машины у других предприятий. Погрузка шла и днем и ночью. Была возможность эвакуатором чужую машину переставить, если мешает, - сейчас такого нет. Да и эвакуаторов столько нет. Ремонтная база тоже отсутствует.

Пришел на работу, а машина сломана. Что делать? Простой. И она так может неделями стоять, если запчастей нужных нет. Раньше немецкие мультикары были хорошие, да и технология была немного другая. А сейчас дворники рассыпают песок лопатами, хотя это можно делать механизировано. Техника ныне используется более дешевая, ненадежная, ломается. Так что мне еще повезло - езжу на снегоуборочном «Мерседесе».

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