Крещенские купания вызвали ажиотаж в Санкт-Петербурге

Петербуржцы не испугались эпидситуации и активно искупались в Крещение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге очередные крещенские купания вызвали ажиотаж, несмотря на непростую эпидситуацию, вызванную приходом «омикрона» в город. В девяти районах города оборудовали 21 купель, они полностью соответствуют нормам безопасности. А главное – за всем процессом таинства без перерыва следят спасатели МЧС.

- Помимо спасателей возле каждой одобренной купели дежурили медики, волонтеры. На местах установили палатки для переодевания и обогрева, - передает пресс-служба Смольного.

Вот как выглядит безопасная купель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый из смельчаков пришел на омовение по своей причине. Кто-то глубоко верующий, а кто-то просто испытывает способности своего организма необычной «зарядкой». В купель шли и стар и млад. И женщины, и мужчины.

Спасатели на подхвате, ежели что. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже хотелось написать шаблонное «по традиции главной купелью стала та, что находится у стен Петропавловской крепости». Но нет – ее готовят к открытию днем в среду, 19 января. Там и фотографов будет побольше, и вид эффектнее, так что очереди точно будут. В 12:30 купель освятит митрополит Варсонофий.

Температура в этот раз не крещенская, но поверьте - было холодно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все купели предварительно освятили представители РПЦ, а МЧС и медики одобрили их для омовения. Никаких QR-кодов для доступа к освященной водице, естественно, не требуется. Спасатели не забыли приглядывать и за «дикими» купелями.

Водичка обжигала горожан, но никто не уходил с негативными эмоциями. Даже дети. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В Крещение спасатели также держат на контроле ряд водоемов, где нет специально оборудованных мест, но куда петербуржцы традиционно приходят для Крещенского купания, - подчеркивают в Смольном.

Чаек для тех, кто особенно продрог. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что касается погоды, то в этот раз она сжалилась над горожанами, ее явно не назвать крещенской. В ночь с 18 на 19 января температура в Северной столице упала в худшем случае до минус 4 градусов.

Когда и без слов все понятно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники «Комсомолки» передают, что длинные очереди из желающих окунуться в купели замечены на Аптекарской набережной и Среднем Суздальском озере в Выборгском районе. На этих двух местах можно спокойно насчитать несколько сотен людей.

Добавим, что список всех работающих купелей можно найти в афише «Комсомолки».

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